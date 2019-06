Kinosommer Drobollach: Retro-Klassiker verführen in die Welt der achtziger Jahre

Villach, 14. Juni 2019. „Supernase“ Thomas Gottschalk, „Rocky“ Sylvester Stallone und „Ghost“ Patrick Swayze sorgen beim heurigen Sommerkino in Drobollach für das perfekte Achtziger-Kino-Feeling. Intendant Mag. Fritz Hock (Filmstudio Villach) zeigt über Initiative des Tourismusverbandes Villach auch heuer wieder an jedem Dienstag bis Ende Juli Kino-Klassiker zum Nulltarif!

Belebung für Drobollach

Ein gemütlicher Liegestuhl mit Blick auf Mittagskogel und Karawanken, knackiges Popcorn in der linken, ein kühles Getränk in der rechten Hand, laue Sommerluft und großes Kino – so kann sich ein perfekter Kinoabend in Drobollach anfühlen… „Nach dem erfolgreichen Testlauf im Vorjahr erweitern wir das Freiluftkino in Drobollach im heurigen Sommer auf insgesamt sechs Termine. Mit dem kulturellen Angebot setzen wir aktiv einen Impuls, um im Ortskern von Drobollach wieder mehr Frequenz zu erreichen“, betontGerhard Stroitz, Vorsitzender des Tourismusverbandes Villach. Das Kino unter Sternen wird heuer mit Beginn am 18. Juni an sechs Terminen jeden Dienstag Abend bei jedem Wetter kostenlos angeboten.

Eintauchen in vergessene Gefühlswelten

„Die ausgewählten Filme haben sich bei vielen Kinofans tief ins Gedächtnis eingebrannt und laden ein zum Eintauchen in längst vergessene Gefühlswelten. Oder einfach nur zum laut Auflachen. Für die junge Generation ist es eine Entdeckungsreise in längst vergangene Zeiten: zum Schmunzeln und zum Staunen“, unterstreicht Kinosommer-Intendant Mag. Fritz Hock vom Filmstudio Villach, der in Drobollach die goldenen Zeiten des Kinos wiederauferstehen lässt.

Ab 7. August: Kinosommer Villach

In der Villacher Kirchtagswoche wandert der Kinosommer vom See in die Altstadt. An insgesamt 25 Tagen verwandelt sich der Innenhof der Musikschule Villach in einen Freiluftkinosaal. Mehr: www.kinosommervillach.at

TERMINE KINOSOMMER DROBOLLACH:

Dienstag, 18. Juni 2019, 21:15 Uhr: GHOST BUSTERS

Dienstag, 25. Juni 2019, 21:15 Uhr: EIN FISCH NAMENS WANDA

Dienstag, 2. Juli 2019, 21:15 Uhr: DIE SUPERNASEN

Dienstag, 9. Juli 2019, 21:15 Uhr: ROCKY IV

Dienstag, 16. Juli 2019, 21:00 Uhr: GHOST

Dienstag, 23. Juli 2019, 21:00 Uhr: SATURDAY NIGHT FEVER

Foto © Tourismusverband Villach / Adrian Hipp