Klagenfurt wird zum Blogger-Schauplatz, wenn Webstars aus Österreich und Deutschland sich die Ehre geben: Die jüngsten Berühmtheiten aus dem Netz nehmen sich am 16. und 17. September auf der Herbstmesse die Zeit, mit ihren Fans nicht nur virtuell zu quatschen, sondern ihre Fragen im „real life“ zu beantworten.

Die sogenannten „Influencer“ sind der Hit der heutigen Generation. Wer ein Selfie mit seinem „Held“ will, sollte sich die Herbstmesse 2017 ja nicht entgehen lassen. „diego5 Studios“, „spark7“ und die Kärntner Messen holen Webstars wie Chaosflo44, Venicraft, Celina Blogsta und viele mehr nach Kärnten. Die „Influencer Video Con presented by spark7“ in Dornbirn war ein voller Erfolg, daher ziehen die Net-Stars weiter nach Klagenfurt, wo sie bereits von vielen Jugendlichen sehnsüchtig erwartet werden. Das Programm ist vollgepackt – moderiert von „diego5 Studios“-Gründerin Sandra Thier wird es eine fulminante Bühnenshow mit den Online Stars geben. Dem nicht genug, werden die Jungstars am Samstag vier Stunden für Selfies und Autogramme zur Verfügung stehen. Die Welle der Begeisterung für die Internet-Größen nimmt immer mehr zu. „Der Andrang auf die Webstars ist enorm – vor allem wird die Zahl der Fans immer größer“, so Thier. Begeistert ist auch Elena Traindl, verantwortlich für Jugendmarketing bei der Erste Bank Österreich. „Für unsere Jugendmarke spark7 sind wir mit Web-Influencern punktgenau in unserer Zielgruppe, für die YouTube das neue Fernsehen ist. Dort finden sie die Stars und Idole von heute. Deshalb setzen wir in unserer Kommunikation nicht nur auf Web-Influencer, sondern sind jetzt auch stolzer Partner der Österreich-Tour der Influencer Video Con“, erklärt Traindl.

Ein Vorgeschmack für alle Fans und auch „Nicht-Kenner“, um nur einige zu nennen:

Chaosflo ist erst 18 Jahre alt, aber mit 941.465 YouTube-Abos fast schon ein alter Hase in diesem Geschäft. VeniCraft, der ebenfalls 18-Jährige aus Wien, ist mit über 380.000 Abonnenten einer von Österreichs größten Gamern auf YouTube. Celina Blogsta, Shooting-Star in Österreich, bloggt sich erfolgreich mit Lifestyle und Beauty zu inzwischen 180.840 Abonnenten. Viele weitere Stars aus dem Netz werden für ein actionreiches Wochenende mit viel Stimmung sorgen, so viel sei garantiert.

Mehr Informationen zu Gästen und Programmpunkten unter: www.videocon.at.