Wir starten die gemeinsame Reise auf die große Bühne im Casino Velden.

Du kannst völlig unverbindlich und kostenlos am gesamten Unterricht teilnehmen.

Lerne die Trainer kennen und finde heraus in welche Gruppe du am besten passt!

Ort: School of Dance | Hauptplatz 31 | 1. Stock | 9300 St. Veit/Glan

Kostenlose Schnupper-Wochen: ab Montag, 10.9.

14h Dancingstars Minis (ab 5 Jahre)

15h Dancingstars Kids

16h Dancingstars Show

17h Dancingstars Sport

Kostenlose Schnupper-Einheiten (Showdance): Freitag, 21.9.

16h Kids

17.30h Showgruppe

Weitere Infos und Stundenplan: www.schoolofdance.at

‘Kärntner Tonzkurs’ in der Andy&Kelly School of Dance

Tanzen lernen leicht gemacht noch vor der Ballsaison.

Nur DISCOFOX mit ein wenig Walzer und Polka … also alles was man am Anfang braucht.

In nur 6 Abenden zum Erfolg. Garantiert!

EXKLUSIV in der School of Dance

kostenlose Choreografie-Videos zum Wiederholen und Vertiefen für zu Hause

Schrittebeschreibungen

Urkunden für alle Paare

und natürlich jede Menge Spaß

Kurs-Starts: Dienstag, 18.9. oder Samstag, 22.9. jeweils um 19:00h (6 Stunden Unterricht pro Kurs)

(das Springen zwischen Samstag- und Dienstag-Termin ist möglich)

SCHOOL OF DANCE in St. Veit/Glan am Hauptplatz 31, 9300

ab €89/Person (10% Ermäßigung mit Kelag-Joker)

Jetzt buchen unter 0676 9054 007 oder www.schoolofdance.at

Anfängerkurs für Paare mit Andy&Kelly Kainz

Du willst nie mehr an der Bar stehen müssen oder ihr sucht ein gemeinsames Hobby?

Mehr Selbstvertrauen auf der Tanzfläche oder einfach mal mehr Zeit zu zweit?

Was auch immer eure Motivation ist: Bei uns kommt ihr garantiert zum Erfolg!

EXKLUSIV in der School of Dance

kostenlose Choreografie-Videos zum Wiederholen und Vertiefen für zu Hause

Schrittebeschreibungen

Urkunden für alle Paare

und natürlich jede Menge Spaß

Kurs-Start: Dienstag, 18.9. um 18:00h

SCHOOL OF DANCE in St. Veit/Glan am Hauptplatz 31, 9300

ab €84/Person (10% Ermäßigung mit Kelag-Joker)

JETZT BUCHEN unter 0676 9054 007 oder www.schoolofdance.at (inklusive weitere Kursstufen)

Kontakt:

Andy & Kelly – ‘School of Dance’

Hauptplatz 31, 9300 St. Veit/Glan

0676 90 54 007

office@schoolofdance.at

Foto: © Company Lifting