Knigge für Kids: Dass Stil- und Etikettetraining nicht langweiliger Erwachsenenenkram sein muss, vermittelt Maria Th. Radinger im kommenden Jahr gleich in mehreren Workshops. Das Hotel Seefels in wird dabei zur Hochburg der guten Manieren.

Die Jugend von heute hat doch keine Manieren! Stimmt nicht. Zumindest nicht für die Kinder, die beim Workshop „Knigge für Kids“ mit Stil- und Etikettetrainerin Maria Th. Radinger mitmachen. Einen halben Tag lernen die Kinder praxisnah, wie man sich korrekt benimmt. „Gemeinsam werden wir den Tisch decken und stilvoll miteinander essen“, verrät Radinger. Nach den ersten großen Erfolgen im Jahr 2016 bietet sie den Workshop „Knigge für Kids“ in Kooperation mit dem Hotel Seefels in Pörtschach 2017 mehrmals – jeweils in den Ferien – an. „Es macht großen Spaß mit den Kindern zu arbeiten und es ist schön zu sehen, wie sie das Erlernte gleich in die Praxis umsetzen.“

Der Ablauf:

10.00 – 11.00 Uhr – Moderne Umgangsformen

11.00 – 12.00 Uhr – Tisch decken

12.00 – 14.00 Uhr – Gemeinsames Essen

Termine 2017:

Weihnachtsferien: Mittwoch, 4. Jänner 2017 für 6- bis 10Jährige

Semesterferien – Special für 10- bis 14jährige: Sonntag, 19. Februar 2017

Osterferien: Mittwoch, 12. April 2017 für 6- bis 10Jährige

Ferienwoche Juli: Dienstag, 11.07.2017 für 6- bis 10Jährige

Letzte Ferienwoche September: Donnerstag, 7. September 2017 für 6- bis 10Jährige

Jeweils von 10 bis 14 Uhr im Hotel Seefels in Pörtschach. Interessierte können sich direkt bei Maria Th. Radinger unter der E-Mail-Adresse office@guterstil.at oder Telefon +43 664 160 86 41 melden.

Workshopbeitrag: 290 Euro inklusive Menü. Das Menü im Wert von 50 Euro umfasst: Brot & Butter, Gruß-aus-der-Küche, Nudelsuppe, Fisch oder Fleisch mit Erbsen und Kartoffeln, Dessertvariation, Weißwein (Saft) & Rotwein (Saft) & Wasser, Säfte und frisches Obst in der Pause

Fotorechte: Helge Bauer