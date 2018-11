Kunstgenuss & Gaumenfreuden

Für einen Abend verwandelten sich die Räumlichkeiten der TPA Regio Steuerberatung GmbH in eine Galerie für Kunstliebhaber und Genießer.

Auch wenn es in den Räumlichkeiten der TPA Regio Steuerberatung GmbH in Klagenfurt, Villach und Hermagor um harte Fakten geht, hat man beim traditionellen Kunst & Genuss Fest, Muße für die schönen Dinge des Lebens.

Am Standort Klagenfurt hatten die beiden Gastgeber und TPA Geschäftsführer Klaus Scheder & Birgit Perkounig den Kärntner Künstler Richard Podliska gewinnen können.

Dazu wurden französische Weine und Champagner von Weinexperten Rudi Linder, und feinstes Fingerfood von Dietmar Krenn aus Bad Kleinkirchheim kredenzt. Für die gekonnte musikalische Umrahmung sorgte die Gruppe Motion Men rund um Martin Daxkobler und Christian Opitz. Für die Ausrichtung des Abends zeigte sich Agenturchefin Brigitte Truppe verantwortlich.

Gesehen wurden unter anderem:

Baumeister Bernhard Krause, Oliver Zussner Marketing- und Verkaufsleitung advantage Media, die Juridicom Rechtsanwälte Wolfgang Kofler, Helmut Holzer & Klaus Mikosch, TPA Geschäftsführerin Birgit Perkounig, Weinexperte Rudolf Linder, Architekt Stefan Kartnig, Bergwild Delikatessen Chefs Christian Telsnig & Walter Moser, Dompfarrer Peter Allmaier, Burggraf Willi Noll, Notar Siegfried Übeleis, Moderatorin Ursula Mikosch, GF des Verkehrsverbund Kärnten Christian Heschtera, Gastronom Karl-Heinz Lutschounigg sowie zahlreiche Klienten und Freunde der Kanzlei.

Fotos: © Thomas Hude/blitzlicht.at