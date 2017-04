Das kleine Schwarze geht immer? Nicht so in der Klagenfurter Kunststätte in der Bahnhofstraße: Hier setzt man auf stylishe Petticoatkleider aus den 50ern. Jetzt feierte der Modebereich der Kunststätte sein fünfjähriges Bestehen.

Viele GratulantInnen, StammkundInnen und Interessierte gaben sich im Laufe des 1. April ein Stelldichein in der Bahnhofstraße 19 in Klagenfurt. „Fünf Jahre sind eine lange Zeit im Unternehmerinnendasein. Dank dieser Menschen, die unsere liebevolle Auswahl der Artikel so schätzen, dürfen wir uns heute über dieses Jubiläum und viele kommende Jahre freuen“, so Martina Karulle, Inhaberin der Kunststätte Fashion.

Martina Karulle gründete ihr Unternehmen 2012 als Ergänzung des damals seit zwölf Jahren bestehenden Tattoostudios „die Kunststätte“. Das Steckenpferd der Kunststätte Fashion sind Petticoatkleider aus den Fifties, sowie kärntenweit einzigartige Marken wie Blutsgeschwister, SkunkFunk und Vive Maria. Im Vordergrund stehen für die Unternehmerin Nachhaltigkeit und kontrollierte Produktion der Kleidung.

Fotocredit: Belinda Pinter / b.pictures e.U