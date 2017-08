Weg vom klassischen Schaufensterbummel, hin zum lebhaften Flanieren – in der Bahnhofstraße in Klagenfurt wollen die dort ansässigen Geschäftsleute ihre Produkte auf eine ganz neue Art und Weise präsentieren.

Am 2. September wird der Bahnhofstraße in Klagenfurt neues Leben eingehaucht. Die Schaufensterpuppen der dort ansässigen Geschäfte werden gegen reale Menschen getauscht und verwandeln die einst beliebte Einkaufsmeile in eine Straße mit lebendigen Schaufenstern.

„Wir möchten den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern zeigen, dass in den Geschäften der Bahnhofstraße mehr Leben steckt, als sie vielleicht denken“, so Martina Karulle, die Inhaberin der Kunststätte Fashion in der Bahnhofstraße 19. Gemeinsam mit Nika Basic hat Karulle das Konzept der lebendigen Schaufenster entwickelt und ihren Händlerkollegen vorgestellt. „Es stößt nicht bei allen auf offene Ohren, aber ein paar ließen sich sofort begeistern“, so Karulle, die sich von dieser und noch weiteren Aktionen wieder mehr Frequenz in der Innenstadt erhofft.

Mit von der Partie ist auch Stojanka Kurtovic mit ihrem gleichnamigen Geschäft „Stojanka“, die im März 2017 ihre Pforten in der Bahnhofstraße öffnete: „Man muss auch etwas tun, wenn man gesehen werden möchte. Von nichts kommt nichts.“

Fotocredit: Kunststätte Fashion