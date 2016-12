Im Wandel der Zeit

In den letzten zehn Jahren gab es auf Grund des demografischen Wandels in Kärnten ca. 12.000 Jugendliche weniger drei Viertel davon fehlen in der Lehre. Zu Unrecht: Denn Kärntner Unternehmen tun viel für eine gute Ausbildung. Auch durch technologische Veränderungen wurden viele Lehrberufe massiv aufgewertet. Der Metallberuf von heute hat nur mehr sehr wenig mit den Anforderungen vor 30 Jahren zu tun. Praktisch alle Lehrlinge müssen mit Computersystemen umgehen können und sind so am Puls der Zeit.