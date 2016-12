Vorreiter Flowserve

Flowserve ist Weltmarktführer in Kraftwerkstechnik sowie in der Belieferung der Öl-, Gas- und Chemiebranche mit Pumpen, Ventilen und Dichtungen. 285 Mitarbeiter zählt das Unternehmen allein am Villacher Standort, wo hochwertige Stellventile für die Prozessindustrie entwickelt, produziert und vertrieben werden. Derzeit sind 19 Lehrstellen zum Maschinenbautechniker im staatlich ausgezeichneten Lehrbetrieb besetzt. Hochmoderne Bearbeitungsmaschinen in der Lehrwerkstätte, Job-Rotation und verbindliche Englischkurse sowie wöchentliche Sicherheitsschulungen und verschiedene Lehrlingsaus üge kennzeichnen das qualitative Ausbildungsangebot des erfolgreichen Unternehmens. Klar ist: Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource.