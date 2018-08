Lidl Österreich als attraktiver Arbeitgeber

Arbeiten bei einem echten Great Place to Work

Wir wachsen laufend – damit steigt auch der Bedarf an motivierten Mitarbeitern weiter an. „Wir sind immer auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern mit Begeisterung für den Handel. Wer eine abwechslungsreiche und herausfordernde Arbeit sucht, ist bei uns genau richtig. Wir freuen uns über jede Bewerbung. Auch alle vom Stellenabbau betroffenen Mitarbeiter von kika/Leiner laden wir ein, sich bei uns zu bewerben“, so Christian Schug, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Great Place to Work

Bereits fünf Mal in Folge sind wir zu einem der besten Arbeitgeber Österreichs gewählt worden. Dafür tun wir einiges. Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter. Wir bieten eine überdurchschnittliche Bezahlung, weit über dem Kollektivvertrag, eine minutengenaue Abrechnung und familienfreundliche Teilzeitmodelle für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben.

Bewerbungen auf karriere.lidl.at

20 Jahre Lidl Österreich

Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits knapp 5.000 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in unseren über 230 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits fünf Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber Österreich ausgezeichnet. 2017 wurden wir von unseren Kunden erneut zum „Händler des Jahres“ gewählt.

Unseren Kunden bieten wir ein vielfältiges Sortiment mit rund 1.600 verschiedenen Artikeln – rund ein Drittel davon stammt aus Österreich. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben echter Frische ein Angebot von jährlich rund 5.000 zusätzlichen Aktionsartikeln, mit dem wir auch internationale Spezialitäten aus ganz Europa anbieten können. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Strom haben wir zusätzlich attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-energie.at

Auf dem Weg nach Morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wir wollen unser Sortiment noch nachhaltiger gestalten und den Anteil österreichischer und regionaler Produkte weiter ausbauen. Wir setzen Ressourcen effizient ein, halten umweltschädliche Emissionen so niedrig wie möglich und reduzieren Abfälle. Mehr dazu auf www.aufdemwegnachmorgen.at.

Foto: © Lidl Österreich