List GC feiert 1 Jahr neue Produktion in Bad Erlach

So schnell vergeht die Zeit: Bereits vor mehr als einem Jahr hat List General Contractor GmbH (List GC), der österreichische Experte für exquisite Innenausstattungen von Motor- und Segelyachten sowie Apartments und Residenzen, seine neue Möbelfertigung in Bad Erlach eröffnet.

Seitdem ist viel passiert und noch viel mehr geplant. Einen kurzen Einblick, Rückblick und Ausblick gaben die beiden Managing Directors Theresa Ludwiger-List und Josef Payerhofer anlässlich eines Pressegesprächs am vergangenen Dienstag ausgewählten Medienvertretern am Unternehmensstandort in Bad Erlach.

Rückblick

Mit der Eröffnung und Inbetriebnahme der neuen Produktionsstätte auf rund 6.650 Quadratmetern übernimmt List GC neben der kompletten Projektabwicklung und Planung nun auch die Fertigung von außergewöhnlichem Interieur. Seit Produktionsbeginn hat List GC für sieben Neubau- und elf Refit-Projekte in der eigenen Fertigung produziert, derzeit sind elf Neubauten und fünf Refit-Projekte in der Planung. Diese Entwicklung machte sich auch in der Mitarbeiteranzahl bemerkbar: Waren es zu Beginn noch 48 MitarbeiterInnen in der Produktion, sind es heute 74, bis Ende 2018 sollen es rund 100 MitarbeiterInnen sein. Damit trägt List GC seiner Verantwortung als bedeutender regionaler Arbeitgeber Rechnung.

Einblick

Aus diesem Grund ist es List GC auch ein Anliegen, entsprechend ausgebildetes Fachpersonal zu fördern und beginnt ab September 2018 mit der Lehrlingsausbildung. Dazu Theresa Ludwiger-List: „Als Familienunternehmen mit regionalen Wurzeln sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und möchten hier, wo wir niedergelassen sind, auch Arbeitsplätze schaffen und zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung unserer Region beitragen.“

Auch Josef Payerhofer – selbst gelernter Tischlermeister – ist überzeugt: „Wir wollen zeigen, dass man sich mit einem Handwerk eine gute Berufsbasis aufbauen kann. Bei uns macht es noch dazu besonders viel Spaß, denn wir verbinden Tradition mit Handwerk und Innovation. Jedes Projekt, an dem wir arbeiten, ist einzigartig. Wir fertigen Unikate und daher sind auch die Dimensionen, in denen wir produzieren, außergewöhnlich. Denn unsere Kunden erwarten sich höchste Qualität und wir liefern die beste Lösung für exquisite Ansprüche.“

Ausblick

List GC hat sich auch für die nächsten Jahre große Ziele gesetzt und möchte sowohl den Umsatz steigern als auch die Mitarbeiteranzahl noch weiter erhöhen – diese jedoch achtsam und nachhaltig. Neben dem Yachtbereich soll vor allem das Geschäftsfeld der Innenausstattung von Residenzen und Apartments gestärkt werden. Auch an einem neuen Geschäftsfeld „tüftelt“ man eifrig, da beide Geschäftsführer von einer breiten Basis als wichtige strategische Ausrichtung für ein Familienunternehmen wie List GC überzeugt sind.

Über List GC

List General Contractor GmbH (List GC) ist ein international agierendes österreichisches Familienunternehmen für exquisite Innenausstattungen zu Land und zu Wasser mit Sitz in Bad Erlach, Niederösterreich. List GC stattet exklusive Motor- und Segelyachten sowie exquisite Apartments und Residenzen mit höchster Ingenieurs-, Design- und Handwerkskunst aus. Als Spezialist für hochkomplexe Projekte steht das Unternehmen für beste Qualität, schnelle und zuverlässige Umsetzung sowie Diskretion und Flexibilität. Als Generalunternehmen und Umsetzer bietet List GC alles aus einer Hand – von der Planung über die Projektabwicklung bis zur Fertigung und Montage. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet List GC ein hochmodernes, internationales Arbeitsumfeld mit vielfältigen Aufstiegschancen und Raum zur kreativen Entfaltung in einem Familienunternehmen mit flachen Hierarchien. Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.listgc.at

Fotos: © List General Contractor GmbH