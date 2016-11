Der Verein bionikum:austria im Dialog mit der österreichischen Physikerin und Buchautorin Dr. Ille C. Gebeshuber

Der Verein bionikum:austria lud zur Präsentation und Lesung des aktuellen Buches der schillernden österreichischen Physikerin Dr. Ille C. Gebeshuber „Wo die Maschinen wachsen: Wie Lösungen aus dem Dschungel unser Leben verändern werden“. Im Dialog mit der erfolgreichen Wissenschaftlerin, die sieben Jahre an der Nationalen Universität von Malaysia gelehrt und in den umgebenden Regenwäldern geforscht hat, werden zahlreiche Beispiele der belebten Natur aufgezeigt, die Inspiration für zukünftige technische Produkte zur Lösung der großen Probleme der Menschheit liefern können.

Mit Hilfe der Bionik, jener Wissenschaftsdisziplin, die sich mit der Abstraktion von Funktions-, und Strukturprinzipien von Lebewesen und dessen anschließender Transformation in technische Applikationen beschäftigt, sollen nachhaltige und ressourcenschonende Produkte entwickelt werden. Das beste Beispiel für die Anwendung dieses Designprinzips ist wohl der „Lotuseffekt“, der auf den Beobachtungen der schmutzabweisenden Blätter dieser indischen Sumpfpflanze beruht. Das Geheimnis des Lotus ist die Oberflächenstrukturierung der Blätter, die winzige, im Nanometerbereich angesiedelte (Anm. 1 Millionstel Millimeter), Noppen aus Wachs aufweisen. Mit Hilfe dieser mikroskopischen Strukturen ist es der Pflanze möglich, eine gänzlich Wasser- und Schmutz abweisende Oberfläche zu erhalten und in weiterer Folge ihr Überleben im Sumpf zu gewährleisten. Dieser Effekt der Nanostrukturierung wurde vielfach aufgegriffen und z.B. in schmutzabweisenden Fassadenfarben, Fenstergläsern sowie Textilien zur Anwendung gebracht.

Frau Gebeshuber brachte weitere Entdeckungen ihrer eigenen Dschungelexpeditionen dem gespannt lauschenden Publikum in ihrer begeisternden Art näher: Pflanzen, die Schadstoffe wie Blei, Kupfer und andere Metalle aus dem Boden ziehen, Algen und Schwämme, die in der Lage sind, Glas zu produzieren und schillernde Schmetterlinge, deren Farben aufgrund der Oberflächenstruktur ihrer Flügel zu Stande kommen, sind nur einige Beispiele aus ihrem aktuellen Buch.

Die Physikerin appelliert zu einem Umdenken in der Entwicklung neuer technischer Produkte, dass sich mehr an der Natur, ihren Lebewesen, und deren Jahrmilliarden alten erfolgreichen Lösungen orientieren muss. Mit Hilfe der Beobachtung und