MAHLE-Mobilitätsprojekt mit “Energy Globe Award Kärnten 2019” ausgezeichnet

LR.in Schaar: “Viele innovative und nachhaltige Projekte rund um Antworten auf den Klimawandel” – Im Rahmen des “Kärnten Energy Globe Award 2019” wurden 23 Projekte eingereicht

Klagenfurt (LPD). “Es freut mich sehr, dass so viele innovative und nachhaltige Projekte eingereicht worden sind. Die Menschen hinter den Projekten haben die Antworten auf aktuelle Fragen rund um den Klimawandel”, gratulierte LR.in Sara Schaar gestern, Mittwoch, den Projekteinreichern zu ihrem “nachhaltigen Engagement”. Der begehrte Umweltpreis, der vom Land Kärnten gemeinsam mit der “Energy Globe Foundation” verliehen wird, wurde gestern Abend von der Umwelt- und Energiereferentin und dem Erfinder des Energy Globe Awards, Wolfgang Neumann, im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung übergeben.



Zum 20.Mal fand heuer der Energy Globe Award statt, welcher mittlerweile weltweit vergeben wird. Der Hauptpreis, der “Energie Globe Award Kärnten 2019”, ging heuer an das Projekt “Betriebliche Mobilität Mahle”, eingereicht von der Verkehrsverbund Kärnten GmbH. Das Siegerprojekt konnte die Jury mit einem umweltschonenden und nachhaltigen Mobilitätskonzept, ausgehend vom Kärntner Mobilitätsmasterplan, überzeugen. “Die Firmen Mahle Filterwerke und Bosch-Mahle sind mit rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größten Arbeitgeber der Region. Um die Mitarbeiter dazu zu bewegen, nicht mit ihrem Pkw, sondern CO2-neutral mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu gelangen, hat man ein umfassendes Mobilitätskonzept ausgearbeitet”, erklärte Schaar. So wurde den Mitarbeitern der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr mit besonderen Tarifen und der Umstieg aufs Fahrrad mit einem Radfahrkonzept schmackhaft gemacht. Zusätzlich wurde ein E-Bus eingesetzt, der – abgestimmt auf die Zugzeiten des nächstgelegenen Bahnhofes – die Mitarbeiter von Mahle umweltfreundlich, sicher und stressfrei zu ihrem Arbeitsplatz bringt.



“Das Siegerprojekt konnte vor allem dadurch überzeugen, dass unter der Koordination des Verkehrsverbundes Kärnten, gemeinsam mit dem Land Kärnten, der ÖBB und dem Mahle Filterwerk ein zukunftsweisender Weg eingeschlagen wurde, um CO2-Emissionen massiv zu reduzieren, die Bewusstseinsbildung zugunsten des öffentlichen Verkehrs zu steigern und in weiterer Folge die ländliche Region zu attraktivieren und dadurch die Abwanderung zu minimieren”, so Schaar.



Schaar gratulierte dem Hauptsieger, der gleichzeitig Sieger der Kategorie “Luft” ist: “Das Projekt ist somit berechtigt, an den österreichweiten Energy Globe Awards teilzunehmen. Der Österreich-Sieger rittert wiederum bei den internationalen Awards um ein Preisgeld von 10.000 Euro”, so Schaar, die dem Kärntner Sieger natürlich die Daumen drückt.



Neben den ersten drei Plätzen in der Gesamtbewertung wurden in Kärnten heuer Landessieger für die Kategorien Luft, Erde, Feuer und Jugend gekürt. In der Kategorie “Feuer” konnte die “W.I.R. Energie GmbH” mit dem Projekt “WIR Energie – Österreichs Gemeinschaftskraftwerk”, in der Kategorie Erde die FH Kärnten (Studiengang Nachhaltiges Baumanagement, Spittal/Drau) mit dem Projekt “Betreutes Gemüse” und in der Kategorie Jugend die VS 22 Ponfeld mit dem Projekt “Ponfelder POWER CHECKER” die Jury überzeugen. Letzteres ist für Schaar besonders erfreulich: “Fünf Projekte wurden in der Kategorie Jugend eingereicht, was sehr erfreulich und der beste Beweis dafür ist, dass jungen Menschen Umwelt- und Klimaschutz am Herzen liegen und sie sich Gedanken über die Energiezukunft unseres Landes machen.” Durch den Abend führte Ernst Sandriesser, Leiter des Katholischen Bildungswerks Kärnten.

I N F O:

Kategoriesieger:

Luft: “Betriebliche Mobilität Mahle” (Einreicher: Verkehrsverbund Kärnten GmbH); Erde: “Betreutes Gemüse” (FH Kärnten – Studiengang Nachhaltiges Baumanagement, Spittal/Drau); Feuer: “WIR Energie – Österreichs Gemeinschaftskraftwerk” (W.I.R. Energie GmbH); Jugend: “Ponfelder POWER CHECKER” (VS 22 Ponfeld)

Gesamtsieger:

Platz: “Betriebliche Mobilität Mahle”; Platz ex aequo: “Ponfelder POWER CHECKER” und “WIR Energie – Österreichs Gemeinschaftskraftwerk”

Foto ©Büro LR.in Schaar