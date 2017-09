Am 14. Und 15. September verwandelt sich der McDrive in der Rosentaler Straße in Klagenfurt wieder in einen Ort des „Miteinander und Füreinander“. Unter dem Credo „Nähe hilft heilen“ lädt das McDonalds Team zum „Car Wash Day“ zugunsten der Ronalds McDonald Kinderhilfe.

Schauplatz McDonalds Rosentaler Straße: Auch dieses Jahr werden wieder Windschutzscheiben gegen freiwillige Spenden zum Glänzen gebracht. Seit mittlerweile 30 Jahren ist es McDonalds ein großes Anliegen, mit Ronald McDonalds Kinderhilfe schwerkranke Kinder und deren Familien zu unterstützen. „Nähe hilft heilen“ – damit Angehörige ihren kleinen Patienten so nahe wie möglich sein können, finden sie in den Häusern der Kinderhilfe nahe den Spezialkliniken ein Zuhause auf Zeit. Für Kinder ist diese Nähe sehr wichtig, denn sie kann zu einer Beschleunigung des Heilungsprozesses führen. Aus diesem Grund befinden sich die vier Ronald McDonald Häuser in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg in unmittelbarer Nähe großer Kinderkliniken.

Helfen auch Sie und kommen Sie am 14. oder 15. September zum „Car Wash Day“ in die Rosentaler Straße in Klagenfurt! Der Reinerlös kommt zu 100 Prozent der Ronald McDonald Kinderhilfe zugute!