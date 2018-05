McDonald’s Franchisenehmer Walter Jarz feiert 25-jähriges Jubiläum

Mit seinem ersten Restaurant in der Völkermarkter Straße legte der Kärntner

Unternehmer Walter Jarz im Jahr 1993 den ersten Schritt seiner Erfolgsgeschichte als Franchisenehmer bei McDonald’s Österreich. 25 Jahre und sieben florierende Restaurants später feiert das Team das besondere Jubiläum mit einer McDonald‘s BusTour durch alle 7 Restaurants.

Der runde Geburtstag ist für den engagierten Unternehmer vor allem ein Anlass, um sich bei seinen Gästen, Wegbegleitern und Partnern der letzten 25 Jahre zu bedanken. „Ein

Restaurant ist nur so gut wie sein Team, so stark wie die Unterstützung der Partner und so

erfolgreich wie die Zufriedenheit der Gäste. Mit unserer kleinen Jubiläumstour möchten wir alle einladen, mit uns zu feiern“, so Walter Jarz.

Der speziell gebrandete McDonald’s-Bus mit Freunden und Wegbegleitern der letzten 25

Jahre, der im Innenbereich auch mit einer Ausstellung über die Entwicklung des

Unternehmens von Walter Jarz informiert, startet seine Reise am 25. Mai im McDonald’s

Restaurant in der Völkermarkter Straße mit der feierlichen Enthüllung des Buses. Am Bus und bei der Enthüllung unter anderen mit dabei Schauspieler und Regisseur Otto Retzer, Reiseprofi Andrea Springer, Unternehmer Otto Umlauft, Sängerin und Entertainerin Baghira alias Brigitte Liegl, das erfolgreiche Unternehmerehepaar Marina und Hubert Aichlseder und viele mehr. Am Programm der zweitägigen Tour stehen die Restaurants in der Rosentaler Straße, Wiener Gasse, der Feldkirchner Straße, St. Veit an der Glan und am Samstag folgt Wolfsberg und Völkermarkt, bevor der Bus wieder zurück nach Klagenfurt fährt. Die Tour wird dabei von einer Gewinn-Selfie-Wall, Cheerleadern, einem Glücksrad mit tollen Preisen und vielem mehr begleitet.

So viel Kärnten steckt in McDonald’s Österreich

Bei McDonald’s Österreich sorgt das umfangreiche heimische Lieferantennetzwerk für die

hohe Produktqualität. Langjähriger Partner in Kärnten ist beispielweise die Berglandmilch in

Klagenfurt mit ihren regionalen Zulieferern. Das Traditionsunternehmen liefert den wertvollen Rohstoff für das Eis bei McDonald’s und erfüllt dabei die strengen Richtlinien für besten Geschmack. Für regionale Wertschöpfung und Nachhaltigkeit sorgt nicht zuletzt das

Engagement der Franchisenehmer wie Walter Jarz.

Weitere Informationen auf www.mcdonalds-klagenfurt.at

Fotos: © Jarz e.U.