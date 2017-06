Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat heute die umfassende Erweiterung des Produktionsstandorts Spittal an der Drau in Kärnten/Österreich gefeiert. Im Rahmen der Veranstaltung, an der zahlreich geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft teilnahmen, eröffnete das Unternehmen einen 4.500 m² umfassenden Neubau mit Produktions-, Büro- und Technikflächen. Die Werkserweiterung ermöglicht es dem größten Industriearbeitgeber im Bezirk Spittal a.d.D. das Produktionsvolumen ab 2017 von 2,2 auf 3 Milliarden Tabletten pro Jahr zu steigern. Das 7,5 Millionen Euro teure Bauprojekt wurde seit 2015 umgesetzt und ist ein wichtiger Schritt für ein nachhaltiges Standortwachstum. Im Rahmen des Festaktes wurde zudem bekannt gegeben, dass noch in 2017 ein neues Labor für Produktentwicklung entstehen soll, um die Innovationsführerschaft im Bereich Tabletten und Salben noch weiter ausbauen zu können.

Im Zuge des Ausbaus wurden etwa 50 neue Arbeitsplätze geschaffen, so dass nun rund 450 Mitarbeiter an dem Oberkärntner Standort für Merck tätig sind. Mit den weiteren 100 Mitarbeitern in anderen Landesteilen macht dies Merck zum 7. größten Arbeitgeber in der pharmazeutischen Industrie in Österreich. Als Vertreter der Familie Merck erklärt Johannes Baillou, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der E. Merck KG: „Als Unternehmen tragen wir nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Die Entwicklung von Spittal in den vergangenen Jahren und die Investition in die Zukunft zeigen, dass wir in Kärnten und Österreich dieser Verantwortung gerecht werden.“

„Merck bedeutet Innovation, Forschung und Entwicklung, hochwertige Arbeitsplätze, Internationalität, Zukunft – und das alles findet auch hier in Kärnten, in der Bezirksstadt Spittal an der Drau, statt. Kärnten ist ein Zukunftsstandort“, betonte Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser. Der acht-geschossige Neubau beinhaltet drei Produktionsetagen mit 1.500 m² Reinraumfläche, eine Büroebene, drei weitere Etagen mit Technikzonen sowie ein Dachgeschoß mit Kantine und Terrasse. Mit der Inbetriebnahme des Gebäudes vergrößert sich die bisherige Reinraumfläche am Standort um 33 Prozent und beträgt jetzt 6.000 m².

Fotocredit: Merck