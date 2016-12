Metallbau sichert Lehrstellen

Digitalisierung am Arbeitsplatz

Die vermehrte Verwendung von Computern, Handys und Tablets hilft besonders im technischen Bereich. Lehrlinge sowie Fachkräfte nützen die Vorteile der Technik bereitwillig, denn so manche Arbeitsschritte sind damit nicht nur einfacher, sondern vorallem schneller. In der Lehrlingsausbildung legt man Wert darauf, die Lehrlinge auf die Herausforderungen des späteren Berufslebens vorzubereiten, deshalb kommt man schon sehr früh in Kontakt mit technischen Programmen, die sich in der Branche bereits zum Standard entwickelt haben.

„Ohne Lehrlings­ ausbildung hätten wir ein Problem.“

Ing. Josef Aichelburg, Prokurist & Gesellschafter