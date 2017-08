Wer im Sommer die Seele baumeln lassen und sich gleichzeitig aktiv auf Entdeckungsreise begeben will, ist am höchstgelegenen Badesee der Alpen goldrichtig.

Egal ob Mountainbike-Downhill von der Naggler Alm, eine Panoramawanderung, Fischen bei Sonnenaufgang oder der Sprung in den glasklaren See – der Weissensee begeistert mit seinen zahlreichen Facetten und beschert sportliche Glücksmomente zwischen Berg und See.

Mountainbike-Trails

Mountainbike-Enthusiasten haben Grund zur Freude. Auf sie warten 12 Mountainbike-Strecken mit über 150 km Länge und allen Schwierigkeitsgraden. Wer sich seine Kräfte lieber für die Talfahrt aufsparen will, kann bei der Weissensee Bergbahn den MTB-Transportsessel nutzen. Dieser bringt Fahrer und Bike in nur 12 Minuten und bei herrlichem Panorama zur Naggler Alm. Auch für einen gemütlichen Fahrradausflug am Wasser eignet sich der Weissensee bestens. Noch eine Stufe gemütlicher geht es mit modernem E-Bike, das vor Ort ausgeliehen werden kann.

Aufi auf’n Berg

Auf 200 Kilometer markierten Wanderwegen kann die Bergwelt rund um den Weissensee entdeckt werden. Ebene Spazierwege, felsige Berggipfel und dichtgrüne Wälder garantieren abwechslungsreiche Wanderungen. Die Wanderwege führen direkt vom Seeufer in die sanfte Bergwelt des Naturparks Weissensee. Neben zahlreichen ruhigen Platzerl zum Ausruhen, laden auch bewirtschaftete Almen zum Verweile ein. Mit „Natur pur“ lässt sich die einzigartige Symbiose aus Wasser, Wiese und Wald treffsicher beschreiben -Seeblick inklusive.

Seefischen

Der Weissensee ist ein wahrer Geheimtipp für alle passionierten Angler. 22 vorkommende Fischarten lassen hier das Anglerherz höherschlagen. Reinanke, Karpfen, Hecht und Barsch können von Mai bis Oktober mit einer Fischerkarte ohne Reviergrenzen am gesamten See geangelt werden.

Fotocredit: Weissensee Information