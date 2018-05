Schon gelesen? Die neue advantage-Ausgabe frisch aus der Druckerei!

Im neuen Kärnten-Beileger der Verlagsgruppe NEWS widmen wir uns diesmal nicht nur dem wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auch Kärntens digitaler Finesse. Nach dem Erfolg der letzten Ausgabe haben wir die advantage-Serie „Kärntens beste Unternehmen“ fortgeführt und wieder die Top-Betriebe aus dem Süden vor den Vorhang geholt.

Dass Kärnten Österreichs Lehrlingsspitze anführt, ist der zukunftsträchtigen Ausbildungsform zu verdanken, die jahrelang als Stiefkind unter den Bildungsmöglichkeiten galt. Mit einem Plus von 6,5 Prozent bei den Lehrlingszahlen führt unser Bundesland die Trendwende sogar an. Die Zukunft sieht also gut aus: Die Tatsache, dass die Zahl der 15-Jährigen in den nächsten Jahren konstant bleibt, trägt ebenfalls zu einem positiven Ausblick bei.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch die steigende Ausbildungsbereitschaft

der Kärntner Unternehmen, die einen enorm wichtigen Beitrag zur Qualifizierung unserer

Jugend und zur Sicherung des Kärntner Fachkräftenachwuchses leisten. Und Zukunftsblicke

gibt es in der aktuellen Ausgabe jede Menge: Die Kärntner Sparkasse beschäftigt sich mit

Vergangenheit und Zukunft, auch die „Wie daham…“ Senioren- und Pflegezentren blicken

auf 25 Jahre zurück und rüsten sich für die nächsten Jahrzehnte.

Für alle, die den Sommer genauso sehnsüchtig erwarten wie wir, haben wir in unserem

Veranstaltungskalender und unseren „TOP 3 Ausflugszielen“ wieder Tipps und Tricks für die

warmen Tage parat.

Foto: © advantage Media GmbH