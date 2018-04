Die neueste Advantage-Ausgabe „Wirtschaft Spezial“ ist da!

Über eine frühlingshafte Wirtschaftslage in Kärnten wird im druckfrischen Kärnten-Beileger der Verlagsgruppe NEWS berichtet. Das Redaktions- & Verkaufsteam rund um Walter Rumpler nimmt den Aufschwung als Anlass und lanciert die neue advantage-Serie „Kärntens beste Unternehmen“. Zu lesen in allen Kärnten-Beilegern in News, Trend und Profil.

Fortschritt. Das Ende der Wirtschaftseiszeit hat nun auch Kärnten erreicht. 10 Jahre nach der Wirtschaftskrise scheint Kärnten sich zu erneuern. Nachdem zahlreiche Betriebe hart gegen den Untergang gekämpft, indem sie alles neu überdacht haben, folgt nun der Lohn für die durchstandene Zeit. So werden in der aktuellen April-Ausgabe die besten Unternehmen im Süden vorgestellt. Denn Kärnten überrascht: 2017 hat sich die Konjunktur im südlichsten Bundesland Österreichs besonders dynamisch entwickelt. Und das deutlich stärker als im Bundesdurchschnitt. So stieg der saisonbereinigte Produktionsindex im verarbeitenden Gewerbe in Kärnten um 10%, hingegen im Bundesdurchschnitt nur um weniger als die Hälfte mit 4%. Im ersten Halbjahr 2017 stand Kärnten sogar mit einem Wachstum von 4,7 Prozent an der Spitze aller Bundesländer. Der Vorteil für unsere Leser: Advantage hält in der neuen Serie „Kärntens beste Unternehmen“ den wirtschaftlichen Aufschwung in Kärnten fest.

Frühlingshaft sind auch die Freizeitthemen: Garten-Expertin Bettina Binder verrät, wie man einen grünen Daumen bekommt und gibt Tipps, damit auch Ihr Garten aufblüht. Und Feinschmeckerin Karin Waldner-Petutschnig weiß so einiges über das bärige Multitalent Bärlauch, der im Volksmund auch als „wilder Knoblauch“ bekannt ist. Wer noch mehr erleben will, erfährt in den Ausflugszielen der Redaktion absoluten Spaßfaktor für die ersten Sommertage. Passend zu Kärntens sommerlichen Seeoasen schwärmt Immo-Experte Alexander Tischler von Urlaubsgefühlen. Gute Laune verbreitet auch der Kärntner Liedermacher Peter Karpf mit seinem Solo-Debütalbum „Still und laut“, das im Mai herauskommt. Die Lieder beschäftigen sich mit dem Thema „Achtsamkeit“. Nun ist es an der Zeit, den zwischenmenschlichen Umgang zu schärfen.

Foto: © advantage Media GmbH