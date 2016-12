Neue BKS Filiale in Slovenj Gradec

Die sechste Filiale der BKS-Bank wurde im slowenischen Slovenj Gradec – in der Nähe von Lavamünd und Bleiburg – eröffnet. Drei Mitarbeiter kümmern sich am neuen Standort um umfassende Kundenberatung. Die BKS sieht großes Potenzial.

In der neuen Filiale stehen den Kunden drei fundiert ausgebildete Mitarbeiter in

allen Fragen rund ums Geld beratend zur Seite: Erika Rotovnik, Sara Tomaž und

Anže Zigmund. „Unsere Berater konzentrieren sich am neuen Standort voll und

ganz auf die persönliche, ganzheitliche und individuelle Beratung von Kunden.

Das Angebot umfasst den täglichen Zahlungsverkehr, Finanzierungen und

Veranlagungen“, betont Bostjan Dežman, Leiter der BKS Bank in Slowenien.

Diskrete Beratungsräume sorgen in Slovenj Gradec für ein angenehmes

Ambiente. Im Foyer der Filiale steht den Kunden ein Bankomat zur Verfügung.

Slowenien als Zukunftsmarkt

Slowenien ist der bedeutendste internationale Markt der BKS Bank. „In

Slowenien verzeichneten wir per 30.09.2016 ein Kreditvolumen von rund 661,6

Mio. EUR und das Einlagenvolumen betrug 774,9 Mio. EUR“, erklärt Dežman.

