Neue Familienangebote der Kärntner Sommerbergbahnen

Beim Berg-Erlebnisangebot im Sommer setzt die Kärntner Seilbahnwirtschaft auf Attraktionen für Familien. Am Nassfeld, in Bad Kleinkirchheim, am Klippitztörl und auf der Petzen gibt es News.

Klagenfurt, 1. August 2018 – „Damit die ganze Familie am Berg glücklich ist, braucht es abwechslungsreiche Erlebnisangebote für Klein und Groß. Zusätzlich zu herausragenden, bereits bestehenden Attraktionen, etwa Nocky’s AlmZeit auf der Turracher Höhe, schaffen die Kärntner Seilbahnen Jahr für Jahr neue Anziehungspunkte“, ist Klaus Herzog, Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen, von der Innovationskraft der Branche begeistert. Neu sind etwa der Madritschen-Erlebnisweg am Nassfeld, der Almzirkus in Bad Kleinkirchheim, der Kiddy-Kletterpark am Klippitztörl und Disc-Golf auf der Petzen.

Berg, Natur, Erlebnis & mehr für Familien

Dem alten Steinvolk der Madritschen widmet sich ein neuer Erlebnisweg am Nassfeld. Beschaulich durch die Almlandschaft, den prächtigen Gartnerkofel im Blick, geht es auf etwa 2,5 km Länge talwärts. Zwölf Stationen erzählen eine spannende Geschichte. Die Kids erleben die Geschichte spielerisch. Start ist bei der Bergstation der Madritschenbahn, Ziel bei der Talstation. “Almzirkus” heißt ein neuer, großer Abenteuer-Spielplatz bei der Mittelstation der Kaiserburgbahn in Bad Kleinkirchheim. Nixi & Noxi laden zum aktiven Mitmachen ein. Um bereits Kindern ab fünf Jahren Klettererlebnisse zu ermöglichen, ist am Klippitztörl der “Kiddy-Kletterpark” entstanden. Kletternd, perfekt gesichert, Höhenluft schnuppern, ist damit mehr denn je eine Attraktion für die ganze Familie.

Disc-Golf auf der Petzen

Zusätzlich zum umfassenden Mountainbike-Angebot und den imposanten Bergwandermöglichkeiten lädt die Petzen nun auch zum Disc-Golfen als neuen Familien-Spaß hinauf in luftige Höhen ein. Nahe der Bergstation der Petzen-Kabinenbahn verspricht der 18 Spielbahnen umfassende Parcours launig-forderndes, spielerisches Bergsporteln. Statt eines Balls wird mit einer Frisbee-Scheibe gespielt, statt Löchern gibt es Körbe. Es gilt, mit möglichst wenigen Versuchen in den jeweiligen Korb zu treffen.

Details:

www.nassfeld.at

www.badkleinkirchheim.com

www.klippitz.at

www.petzen.net

Foto: © Daniel Zupanc & Petzen/KK