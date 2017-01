Wer klingt gewinnt – in der Stimme liegt die Kraft!

Die Stimme als Kraftquelle für mehr Gesundheit und Lebensfreude nutzt die Kärntnerin Martina Schellander-Kurath in ihrer neuen Trainings- und Entspannungsmethode. Sie kombiniert das Wissen des Hochleistungsgesanges der Opernwelt mit ganzheitlichen Entspannungstechniken und verbindet ihr Training mit Sport, Psychotherapie oder Präsentationstraining. „Meine Kunden beschreiben sich als frei, locker und voller Energie! Singen zu können ist keine Voraussetzung. Jeder soll und darf sich nach seinem Ermessen stimmlich entfalten“, sagt die Stimmtrainerin.

Demnächst starten Kurse in Klagenfurt und Velden. Mehr erfahren kann man am Freitag den 3. Februar um 17 Uhr im Jugendgästehaus Cap Wörth in Velden bei dem kostenfreien Infoabend „Natürlich atmen, sprechen oder singen“.

Die neue Methode aus Kärnten

„Mein Training bringt Menschen wieder in ihre Balance und kräftigt Atem und Stimme. Die Weitung der inneren Atemräume ist alleine durch den Einsatz der Stimme möglich. Diese innere Dehnung in Verbindung mit körperlicher Lockerung und Entspannung ist für viele Lebensbereiche ein Gewinn,“ so Schellander-Kurath, die mit ihrer Firma klingtechtgut.com in Velden am Wörthersee durchstartet.

Folgende Kurse beginnen ab 21. Februar in Velden und Klagenfurt:

„Atemstärkendes Gehen“ für Läufer bzw. Walker die ihre Atmung vertiefen wollen;

„Natürliches Atmen, Sprechen & Singen“ für Menschen die Wege zur Stressbewältigung und Tiefenentspannung suchen;

„The winning-voice-training“ für Personen, die ihre Stimme beruflich einsetzen;

Das neue Training von Martina Schellander-Kurath wirkt positiv auf vielen Ebenen:

PERSÖNLICHKEIT

· authentische, klangvolle Stimme

· Haltung, Präsenz, Ausstrahlung gewinnen

GESUNDHEIT

§ Sauerstoffzufuhr und Ausdauer steigern

Stimm- und Atemdysfunktionen beheben (verhauchte, zu leise, zu hohe Stimme; Asthma, chronische Bronchitis)

Stoffwechsel, Entgiftung

Herz und Kreislauf sanft anregen

LEBENSFREUDE

§ unterstützend bei depressiver Verstimmung oder Angst

entspannend bei Stress, Erschöpfung oder Burnout

Neue Kurse starten nach den Energieferien in Klagenfurt und Velden!

Kurstermine:

Klagenfurt ab Dienstag den 21. 02. 2017

Natürliches Atmen, Sprechen oder Singen: Dienstag 14:00 bis 15:15

Atemstärkendes Gehen: Dienstag 15: 30 bis 16:45

The winning voice training: Dienstag: 17:00 bis 18:15

Velden ab Donnerstag den 23. 02. 2017

Atemstärkendes Gehen: 9:00 – 10:15

Natürliches Atem, Sprechen oder Singen: 10:30 – 11:45

The winning voice training: 12:30 – 13:45

Kursbeitrag: 190 Euro (6 Termine); Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl!

Anmelden unter:

Mag. Martina Schellander-Kurath 0650/3711372 oder kontakt@klingtechtgut.com