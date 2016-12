Englisch in Österreichs Schulen

Da der EF EPI für die Ermittlung der Englischkenntnisse von Erwachsenen konzipiert ist, hat EF für Kinder und Jugendliche zwei andere Tests entwickelt, die speziell an deren Bedürfnisse angepasst sind und so einen weltweiten Vergleich der Englischkenntnisse dieser Altersgruppen ermöglichen. Für jüngere SchülerInnen, die zwischen acht und 13 Jahren alt sind, steht die Teilnahme am EF Junior Test zur Messung ihrer Englischkenntnisse zur Verfügung.

Für Jugendliche ab 14 Jahren wurde der EF EPI-s ins Leben gerufen. „Sowohl der EF Junior Test als auch der EF EPI-s können von LehrerInnen für ihre Klassen ebenso wie von SchülerInnen direkt beantragt werden. Fragen LehrerInnen das Material an, stellen wir für alle KlassenschülerInnen nach der Testdurchführung individuelle Zertikate aus“, so die EF-Expertin und ergänzt: „Es wäre wünschenswert, wenn noch mehr LehrerInnen und auch SchülerInnen selbst diese Testmöglichkeiten nützen würden, um im internationalen Ver- gleich zeigen zu können, wie gut Österreichs SchülerInnen Englisch sprechen“.