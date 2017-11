Weihnachten ist die Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Nur wird das in der Schlacht um die teuersten Geschenke, die besten Online-Deals und der Hektik großer Einkaufszentren gern übersehen. Für alle jene, die genug vom X-Mas-Stress haben, bietet sich ein Besuch im weihnachtlichen ‚Oh Edelstoff – Markt für junges Design’ an: Am 16. und 17. 12. 2017 macht der beliebte Designmarkt Edelstoff wieder Station in Klagenfurt. Diesmal lädt das Kärntner Dreamteam Simone Aichholzer und Sabine Hofstätter zum X-Mas Markt in die Hafenstadt Urban Area ein. Hier findet garantiert jeder ein einzigartiges, individuelles, mit Liebe von Hand gefertigtes Geschenk.

„Anstelle anonym im Internet Weihnachtsgeschenke zu shoppen, findet man bei uns feine, handverlesene, außergewöhnliche Geschenke, die direkt von den ProduzentInnen verkauft werden. Wer diese besondere Zeit im Jahr etwas ruhiger, stimmiger und achtsamer beginnen will, ist bei uns genau richtig“, betont Edelstoff-Gründerin Sabine Hofstätter.

Das Besondere am Designmarkt Edelstoff ist die Mischung aus qualitativ hochwertiger Mode, außergewöhnlichen Schmuckstücken, ausgefallenen Accessoires und Kids Design. „Hier gibt’s Klasse statt Masse, aber nicht im Sinne von luxuriös – die Geheimtipps in Sachen Geschenke gibt es schon ab 20-30 Euro“, so Edelstoff-Gründerin Simone Aichholzer.

Für Sabine Hofstätter und Simone Aichholzer steht die Qualität und Verarbeitung der Produkte sowie deren Innovationscharakter an erster Stelle. Auf der ‚Oh Edelstoff’ lässt es sich entspannt in chilliger Atmosphäre auf einem kuratierten Markt flanieren und zwischen Mode, Kids-Design, Kunst, Accessoires und Schmuck gustieren. 40 AusstellerInnen aus dem In- und Ausland, darunter 10 Kärntner Labels, laden zum entspannten Stöbern und Kaufen ein. Kurz vor Weihnachten können BesucherInnen besondere Geschenke für ihre Liebsten und natürlich auch für sich selbst in der neu entstehenden Hafenstadt Urban Area finden. Dieser noch in Sanierung befindliche Gebäude-Komplex bietet über zwei Etagen eine ungewöhnliche und doch charmante Umgebung für den diesjährigen X-Mas Markt an.

Psssst, hier geht’s zu den besten Geschenken

katrin kafka kleidet Frauen mit Stil und Harmonie, ohne sie unnahbar wirken zu lassen. Sie verbindet Elemente der Haute Couture gekonnt mit zeitgemäßer Prêt- à- Porter Mode.

My Woody, eine stylishe Holzbox, die aus Reststücken heimischer Hölzer wie Apfel, Kirsche, Nuss, Zirbe, Zwetschke und Eiche in der Steiermark gefertigt wird. Parallel zur Produktion der 1.000 Woodys wurden 1.000 Bäume gepflanzt.

Jürgen Brand, ein Wiener Label, das sich ausschließlich fahrradkompatiblen Business Outfits für Frauen und Männer widmet – aus nachhaltigen Materialen und regionaler Produktion. Denn immer mehr Frauen und Männer treten in die Pedale.

Hapilu designt regionale, faire und ökologische Kleidung für Babys und Kinder.

Der Schmuck von Gedankenkraft hat das erklärte Ziel, seine Trägerinnen zu stärken. Deshalb wurde das Projekt „Women of Bali“ gegründet: Frauen bekommen hier höhere Löhne als üblich, regelmäßige Arbeit unter kontrollieren Arbeitsbedingungen – und somit Freiheit und Unabhängigkeit. Mit dem Kauf jedes Bandes wird dieses Projekt aktiv unterstützt.

Laufhaus Clothing aus Wien ist das erste Laufhaus, das anzieht und nicht auszieht. Es bietet coole T-Shirts und Sweater für Frauen und Männer.

Rick Gin ein Bio Zertifizierter Gin Produzent aus Österreich.



Undundund. Einfach vorbeischauen und auf Entdeckungsreise gehen…

Auch für kulinarische Köstlichkeiten wird gesorgt: Larissa Barisic – Exzelsior Kaffeerösterei Klagenfurt – wird köstlichen Kaffee und hausgemachten Kuchen anbieten. Diverse Kaltgetränke und (anti-)alkoholische Heißgetränke gibt es natürlich auch.

Seit nun mehr 5 Jahren gibt es für Design- und Lifestyle Interessierte den Designmarkt Edelstoff. Die beiden erfolgreichen Unternehmerinnen haben das Konzept einer Präsentations-, Verkaufs- und Vernetzungsplattform für junge Kreative und DesignerInnen aus dem In- und Ausland erstmals 2012 nach Wien geholt uns sind seit 2013 auch einmal pro Jahr in Kärnten vertreten.

Fotocredit: Philipp Liparski