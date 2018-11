Oldtimer-Präsentation in Ressnig

Am 24. Oktober 2018 fand in Ressnig bei Ferlach in einer kleinen Feierstunde die feierliche Präsentation des von der Gesellschaft der Gendarmerie- und Polizeifreunde Kärnten gemeinsam mit dem Verein Nostalgiebahnen originalgetreu restaurierten ehemaligen Gendarmerie-Autobusses BG 9700 statt.

Dieser Mannschaftstransportwagen des ehemaligen Gendarmeriekorps war in den späten 60er Jahren in der Gendarmeriezentralschule in Mödling/NÖ in exekutiver Verwendung. Der Oldtimer wird nunmehr auch für Ausfahrten und Ausflüge im Rahmen der Gendarmeriefreunde Verwendung finden. Die Gesamtkosten für die Restaurierung betrugen rund 22.000.-€ und konnten nur durch zahlreiche Spenden der Mitglieder der Gesellschaft und einer großzügigen Kuratorin der Gesellschaft aufgebracht werden. Im Zuge dieser Veranstaltung wurde auch noch das 30-Jahr-Jubiläum des Vereinsmagazines „POLIZEITUNG“ der Gesellschaft begangen. Die POLIZEITUNG, das Vorgängermedium war bis 2005 das offizielle Magazin des Landesgendarmeriekommandos, ist somit die älteste durchgehend erscheinende Exekutivpublikation in Kärnten. Verantwortlicher Chefredakteur und Herausgeber ist Generalsekretär Obstlt Reinhold Hribernig.

Als Gratulanten in Ressnig gesichtet: Ex-Landtagspräsident Rudi Schober, Ferlachs

Bürgermeister Ingo Appé, Mr. Musi Präsident Arnulf Prasch, Bundesheeroberst Hans Gruze, die Wasserretter-Vorstände Bruno Rassinger und Albert Maryodnig, die Ehrenkuratoren Hans-Jürgen Szolar und Wolfgang Stornig Rot-Kreuz-GF Ingo Mostecky Ex-LKA-Chef Oberst iR Hermann Klammer, VA-Legende Oberst iR Mag.Dr. Adi Reiter,Mr.Bärrenbatterie Ing. Josef Kersche, Ferlachs Bürgermeister Ingo Appé, Zivilschutz-Safety-Zampano Günter Fuggi, Fugger, GESA-Chefin Renate Sandhofer, Ex-Soko Hypo-Oberst Bernhard Gaber und LPD-Generalmajor Wolfgang Rauchegger.

Fotos: Jellitsch