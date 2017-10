Am 30.09.2017 veranstaltete der „RRC Rockin‘ Devils Tulln“ die Niederösterreichische Landesmeisterschaft in Rock’n’Roll Akrobatik. Über 100 Rock’n’Roll-Akrobaten aus ganz Österreich zeigten in 8 Leistungsklassen ihr Können. Timo Tange & Isabel Steiner vom „Next Dance Club – NDC“ aus Klagenfurt erreichten beim ersten Start in der C-Klasse den hervorragenden 3. Platz!

Timo Tange (23) & Isabel Steiner (21) vom „Next Dance Club – NDC“, dem Rock’n’Roll Akrobatik- und Boogie Woogie-Verein aus der Kärntner Landeshauptstadt, gelang ein äußerst erfolgreicher Einzug ins Österreichische Tanzsport Gesehen. Bei ihrem ersten gemeinsamen Turnierstart überzeugten Sie mit anspruchsvoller Akrobatik und Fußtechnik zur Musik von Amy Diamonds Hit „Champion“ die Wertungsrichter. Mit 4 Punkten Abstand zu den Kollegen Elias Stadlmann & Carina Müllner aus dem Burgenland erklommen sie das Podest und erreichten den großartigen 3. Platz in der C-Klasse. „Wir waren natürlich echt aufgeregt und nervös, weil es unser erstes gemeinsames Turnier als Paar war“ berichtet Isabel Steiner. Sie startete ihre junge Tanzkarriere in Rock’n’Roll-Formationen und hat mit Timo nun ihren Tanzpartner gefunden. „Unser Ziel war es, einfach ordentlich und mit so wenig Fehlern wie möglich durch zu kommen und das hat geklappt!“. Die C-Klasse ist die erste Erwachsenen-Klasse im fetzigen Tanzsport und verlangt mit 5 akrobatischen Figuren in maximal 1:45 Min. Tanz-Zeit den Wettbewerbern einiges an Leistung ab. Timo Tange: „Wir sind sehr glücklich über das Ergebnis. Für die ÖM am 25.11 in der Steiermark wollen wir unsere Akrobatik noch verfeinern und optimieren und mehr Wert auf die Tanztechnik legen. Für mich ist es das schönste Gefühl, mit meiner Leidenschaft zum Tanz das Publikum begeistern zu können und die Energie zu spüren, die man zurück bekommt“. Der 1. Platz in der C-Klasse ging an Endre Pall & Sarah Moosbauer aus Oberösterreich, vor den Steirern Patrick Meißl & Vanessa Steinbauer am 2. Platz.