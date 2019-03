Pressekonferenz – XTRAIL BUSINESSRUN und XTRAIL KIDSRUN

EINE NEUE TRENDIGE LAUFVERANSTALTUNG IM KÄRNTNER LAUFKALENDER

Beim heutigen Pressegespräch des X-Trail Business Runs sprechen die Veranstalter und Sponsoren über die neue trendige Laufveranstaltung bei der Schleppe Alm in Klagenfurt. Ziel ist es das Schleppe Areal wieder neu zu beleben, und Firmen, Teams und EinzelläuferInnnen als auch Schüler/innen zu Bewegung zu motivieren. Beim X-Trail Kids Run werden Schüler/innen von der Jugendreferentin Sara Schaar eingeladen sich zu bewegen und gemeinsam mit Klassenkollegen den Mini X-Trail zu meistern. Nach den Schulen sind die Firmen dran den Teamgeist zu stärken, gemeinsam werden 5km und 5Hindernisse überwunden. Anschließend geht es darum so schnell als möglich den Schleppe Gipfel zu erklimmen, die/der Sieger/in wird zu Queen/King of Schleppe gekürt.

Hier finden Sie alle Details!

ANMELDUNG und KONTAKT

Anmeldung bis zum 18.April 2019 unter www.woche-xtrail.at

Nachnennung am 30. April von 10:00 – 16:00 Uhr Schleppe Alm

Kontakt: Michael Kummerer

michael.kummerer@mjk-sportmarketing.at

+43(0)664 4039025

www.woche-xtrail.at; www.mjk-sportmarketing.at

Foto: © XTRAIL