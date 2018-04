Raiffeisen: Erfolgreich ins Jubiläumsjahr 2018

Mit über 280.000 Kunden und einer Bilanzsumme von 8 Mrd.

bestätigten die Kärntner Raiffeisenbanken 2017 eindrucksvoll ihre

Position als Bankpartner Nr. 1 in Kärnten und sind weiter auf

Erfolgskurs.

Eckdaten 2017 im Überblick:

Bilanzsumme von 8,2 Mrd. EUR

EGT (Ergebnis vor Steuern) von 37,4 Mio. EUR

Eigenmittelquote von 16,8 %

Steigerung Kundeneinlagen auf 5,2 Mrd. EUR

Steigerung Ausleihungen auf 3,9 Mrd. EUR

280.000 Kunden

Deutliches Wachstum am Markt

Die Kärntner Raiffeisenbanken erzielten im Geschäftsjahr 2017 ein beachtliches

Ergebnis. „Für uns ist heuer ein besonderes Jahr. Nicht nur, weil wir den 200.

Geburtstag unseres Gründervaters und damit die Nachhaltigkeit seiner Idee feiern,

sondern auch, weil wir auf ein sehr gutes Wirtschaftsjahr 2017 blicken dürfen und die

geschafften Ergebnisse auch für 2018 positiv stimmen“, so Mag. Peter Gauper,

Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten.

Zu Recht darf man auf das Geschaffte stolz sein: Die Position als Bankpartner Nr. 1 in

Kärnten wurde sowohl bei Privat- als auch bei Firmenkunden mit einem Marktanteil von

38 % bzw. 50 % eindrucksvoll bestätigt. Dies zeigt auch die steigende Kundenanzahl,

die 2017 erstmals die 280.000 überschritt.

Speziell in ihrem Kerngeschäft konnten die Kärntner Raiffeisenbank 2017 punkten. Die

gesamten Finanzierungsleistungen inkl. Bausparfinanzierung und Leasing wuchsen um

3,1 % auf 4,5 Mrd. EUR. „Im dynamischen konjunkturellen Umfeld mit merkbar

steigender Investitionsfreudigkeit, sowohl bei Unternehmern als auch im privaten

Bereich, haben sich die Kärntner Raiffeisenbanken als Finanzierungspartner

insbesondere im Wohnbau und bei Unternehmen klar positioniert“, so Gauper, der sich

sehr zufrieden zeigt.

Aber auch beim Gesamtmittelaufkommen wurde von den Kärntner Raiffeisenbanken

ein überdurchschnittlicher Zuwachs von 4,7 % auf über 7 Mrd. EUR verzeichnet.

Maßgebend dafür war neben den um 5,1 % steigenden Spareinlagen auch eine

signifikante Steigerung des Depotvolumens um 6,5 %.

Beachtliches Ergebnis

„Mit dem deutlichen Wachstum bei Finanzierungen als auch Einlagen gelang es den

Kärntner Raiffeisenbanken, ein beachtliches Bilanzsummenwachstum um 5,6 % auf 8,2

Mrd. EUR zu erwirtschaften“, so Mag. Gert Spanz, Vorstandsdirektor der Raiffeisen

Landesbank Kärnten. In einem erholten konjunkturellen Umfeld wurde, trotz anhaltend

niedrigem Zinsniveau und dadurch sinkendem Nettozinsertrag, ein erfreuliches EGT

von 37,4 Mio. EUR erzielt.

Das Kernkapital stieg 2017 ebenfalls auf 729,7 Mio. EUR (Kernkapitalquote: 15,7 %).

Die Eigenmittelquote liegt mit 16,8 % deutlich über den gesetzlichen

Mindesterfordernissen von Basel III.

Da eine gravierende Änderung des Zinsniveaus auch für 2018 nicht zu erwarten ist,

und für das Bankgeschäft wesentliche Herausforderungen wie u.a. die Digitalisierung

die Ergebnisse beeinflussen, blickt man positiv zurückhaltend auf die Entwicklung.

„Generell erwarten wir aber zumindest die Bestätigung der Ergebnisse 2017 für das

heurige Jahr“, ist Spanz überzeugt.

Auf Erfolgskurs

„Um den Erfolgskurs 2017 zu halten und den positiven Rückenwind zu nutzen, haben

wir uns für heuer einiges vorgenommen und gezielt Schwerpunkte gesetzt. Weiteres

Wachstum und die kundenorientierte Nutzung der Digitalisierung sind dabei das klare

Ziel“, erläutert Mag. Georg Messner, Vorstandsdirektor der Raiffeisen Landesbank

Kärnten.

Finanzierungen im privaten Wohnbau und von Unternehmen stehen 2018 im

vertrieblichen Mittelpunkt, ebenso wie Wertpapierveranlagungen. Hier liegt der Focus

weiter auf Fondssparprodukten, als attraktive Anlagevariante für jeden Kunden. Auch

bei der Konto- und Online-Ausstattung sieht man noch Potenzial, ist sie doch die

Voraussetzung, um alle Leistungen, sowohl regional als auch digital, optimal zu nutzen.

Dazu gehört auch die gesamte Palette der Online-Angebote, die rasant wächst und

deren Entwicklung kennzeichnend für die gesamte Branche ist. 2017 gab es bereits

über 100.000 Mein ELBA Kunden. Bereits 60 % der Raiffeisen Kunden mit Konto nutzen

Mein ELBA, 50 % davon per Handy. Über 80 % der Überweisungen passieren in Mein

ELBA.

„Diese Entwicklung ist natürlich prägend für das Bankgeschäft und fordert auch das

Überdenken und gegebenenfalls Anpassen der Angebote – abgestimmt natürlich auf

die Bedürfnisse der jeweiligen Region und ihrer Menschen“, so Messner. Mit der

Umsetzung von „Mein ELBA“ wurden diese Entwicklungen erstmals auch für Kunden

erlebbar – 2018 folgen mit der Neugestaltung des Internet-Auftrittes inklusive Online-Shop, einem telefonischen KundenKontaktCenter sowie Digitalisierung in der Beratung

weitere relevante Schritte in der Umsetzung der Digitalen Regionalbank.

Die genossenschaftliche Grundidee des Gründervaters bietet ein nachhaltiges und

veränderungsfähiges Fundament, um den Weg in die Zukunft gemeinsam erfolgreich

zu meistern, sind sich die Raiffeisen Vorstände einig.

Foto: © Eggenberger