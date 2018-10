Rektor Hubert Stotter ist „Manager des Jahres“

Pfarrer Mag. Dr. Hubert Stotter, langjähriger Rektor der Diakonie de La Tour, wurde gestern Abend zum „Manager des Jahres“ gekürt. Erstmalig wurde so auch ein Sozialunternehmen mit dieser Auszeichnung bedacht – ein wichtiges Signal, so der Preisträger.

Alle zwei Jahre vergibt der management club Kärnten in Kooperation mit der Kleinen Zei-

tung, der BKS Bank und der Wirtschaftskammer Kärnten die Auszeichnung „Manager des Jahres“. Die eingetroffenen Nominierungen wurden von einer hochkarätigen Jury unter dem

Vorsitz von Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber analysiert und bewertet, darüber hinaus gab es

die Möglichkeit, über ein Publikumsvoting online für einen der drei Finalisten abzustimmen.

Die Bekanntgabe der Juryentscheidung erfolgte am Montag, den 22.10.2018, in Velden im

Rahmen einer großen Gala-Veranstaltung mit mehr als 200 Gästen.

Seit September 2000 leitet Pfarrer Mag. Dr. Hubert Stotter als Rektor die Geschicke der Diakonie in Kärnten. Unter seiner Führung hat sich die Diakonie de La Tour zu einer der größten Sozial-, Gesundheits- und Bildungsorganisationen im Süden Österreichs entwickelt. Mehr als 3.000 Menschen werden derzeit Zeit von über 1.600 MitarbeiterInnen in rund 90 Einrichtungen in Kärnten, der Steiermark und Osttirol liebevoll und professionell begleitet und betreut. In Bereichen wie Inklusion, Demenz, Autismus, integrative Beschäftigung, bei Suchterkrankungen, in der Reformpädagogik sowie bei Aus- und Weiterbildung wurden und werden inhaltlich neue Maßstäbe gesetzt.

Zu den wichtigsten Projekten der letzten Jahre zählen:

die Expansion der Diakonie de La Tour in die Steiermark, insbesondere im Bildungsbereich

der Demenz-Schwerpunkt im Haus St. Peter, einer Einrichtung für Menschen im Alter

die Eröffnung der küche:Waiern, einer modernen und hochprofessionellen Großküche

die Erweiterung des mobilen Angebots durch die Übernahme der Hauskrankenhilfe Spittal

die Eröffnung der Essstörungsklinik sarepta im Krankenhaus Waiern

die Grundsteinlegung für eine zeitgemäße Wohn- und Tagesstruktur für Menschen im

Autismus-Spektrum am Staberweg in Feldkirchen

die Eröffnung einer Autismus-Beratungsstelle in Klagenfurt im Juni 2018

Der promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschafter und evangelische Theologe Stotter

wurde 1957 in Villach geboren und wuchs in Hermagor auf. Nach erfolgreich absolvierter

Lehre und anschließender Reifeprüfung an der HTL für Elektrotechnik in Graz studierte er

Evangelische Theologie in Deutschland und Österreich und arbeitete als Missionsvikar in

Barum bei Lüneburg und in Florida, USA. Von 1993 bis 1999 wirkte er als Theologischer

Lehrer und Principal an der Onesimos Nesib Schule in Äthiopien.

Im September 2000 trat er sein Amt als Rektor der Evangelischen Stiftung de La Tour in

Treffen an, im Februar wurde er zusätzlich Rektor der Diakonie Waiern bei Feldkirchen und

nach dem organisatorischen Zusammenschluss der beiden Werke im Jahr 2005 Rektor der

Diakonie Kärnten. Diese wurde 2011 in Diakonie de La Tour umbenannt. Im selben Jahr promovierte Stotter an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.

„Ich nehme die Auszeichnung stellvertretend für alle in der Diakonie de La Tour Tätigen entgegen,“ sagt Rektor Hubert Stotter. „Der Preis ist ein Gradmesser für die hohe Professionalität und die Innovationskraft, aber auch für das unglaubliche Engagement der Mitarbeitenden in ihrer täglichen Arbeit.“

Diakonie de La Tour gemeinnützige Betriebsgesellschaft m.b.H., Harbacher Straße 70, 9020 Klagenfurt a. W. Die Diakonie de La Tour ist eine der größten Sozialorganisationen im Süden Österreichs mit mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in rund 90 Einrichtungen in Kärnten, Osttirol und der Steiermark. Wir begleiten, pflegen und fördern Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, Menschen mit Behinderungen und mit Assistenzbedarf, Kinder, Schülerinnen und Schüler, Menschen mit Erkrankungen und Suchtproblematiken, Menschen im Alter sowie Menschen auf der Flucht. Soziales Engagement, orientiert an christlichen Werten, wird bei uns seit über 145 Jahren gelebt. Die Diakonie de La Tour ist Mitglied der Diakonie Österreich, einem der fünf großen Wohlfahrtsverbände in Österreich.

Foto: © Diakonie de La Tour