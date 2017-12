Der Villacher Edelschneider RETTL 1868 feierte große Eröffnung in Lech.

Vor 3 Jahren wurde das Arlberg Karo entwickelt und zusammen mit dem Ski Club Arlberg präsentiert. Am 12. Dezember 2017 war es nun auch mit einem eigenen Rettl 1868 Shop am Arlberg soweit. Thomas und Nathaly Rettl eröffneten direkt an der Hauptstraße in Lech ein mit Zirbenholz elegant ausgekleidetes Geschäftslokal. Zur großen Eröffnung gaben sich rund 200 Gäste und Freunde von Rettl 1868 wie Arlberg Tourismusdirektor Hermann Fercher, der Villacher Getränkeunternehmer Julian Robatsch, Styleexperte René Kerschbaumer, Rettl Senior Chef Hans Rettl, Schneckenzüchter Andreas Gugumuck, Bergbahnen GF Johannes Pfefferkorn, Präsident des Skiclubs Arlberg Stefan Jochum, Salzburger Bier-Boss Felix Gmachl und Weinexperte Gustav Krug ein Stell dich ein.

Fotos: © Rettl 1868/ Karl-Rudolf Huber