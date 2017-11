Unter dem Motto „Anprobieren & Degustieren “ lud Thomas Rettl & sein Team am 31. Oktober erneut zu einem Rettl & friends Abend. Wie schon in den Jahren zuvor wurden wieder zahlreiche Protagonisten des Kundenmagazins sowie Freunde und Kunden des Hauses begrüßt, die im gemütlichen Ambiente der Rettl 1868 Zentrale in Villach diverse kulinarische und modische Sensationen genießen konnten. Zum Anprobieren und Degustieren gab es neben der aktuellen Herbst/Winter Kollektion von Rettl 1868, Speckspezialitäten vom Lerchenhof in Hermagor auch ein Repertoire vom Edelgreissler Herwig Ertl aus Kötschach Mauthen. Gustav Krug sorgte mit seinen exzellenten Weinen ebenso für das leibliche Wohl. Für die musikalische Umrahmung sorgte DJ Sunki. Hausherr Thomas Rettl begrüßte unter vielen anderen Zuckerbaronin Anneliese Resei, Claudia Boyneburg-Lengsfeld-Spendier, Eduard und Illona Bugelnig vom Moserhof in Gumpoldskirchen, Juwelier Gerald Schützlhoffer, Mercedeshändler Stefan Moser, Kaffeemacherin Yvonne Krakolinig und den Münchner Startenor Sandro Schmalzl.

Fotocredit: Gerhard Kampitsch