Robert Karlhofer als Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten bestätigt

Die Gesellschafter der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten GmbH bestätigten in ihrer Generalversammlung Ende Mai, Mag.(FH) Robert Karlhofer, MAS einstimmig in der Position des Geschäftsführers. Keine Neu-Ausschreibung der Geschäftsführerposition, dafür volle Konzentration auf die Saison, gestärkte Kooperationen und eine innovative Vermarktung der Region.

Steckbrief – Robert Karlhofer

• 38 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder, lebt in Haimburg bei Völkermarkt.

• Studierte an der Fachhochschule Kärnten und an der Universität Klagenfurt.

• Langjährige Erfahrung im Bereich nationaler und internationaler Markeninszenierung. Konzeption, Planung und Umsetzung individueller Kommunikations- und Werbekampagnen.

• Experte für Onlinemarketing, E-Commerce und neue Medien.

Beruflicher Werdegang – Robert Karlhofer

Seit 15. April – Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten GmbH

Seit Nov. 2018 – Leitung Marketing & PR, Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten GmbH

2015 – 2018 – Leitung Marketing & Brand Management bei Goldeck Textil GmbH für die Marken BluTimes und Goldeck Austria

Seit März 2015 – Selbstständiger Berater für Marketing & Business Development mit vielen Kunden in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft

2008 – 2015 – Corporate Marketing Manager bei FunderMax GmbH

2006 – 2008 – Kärnten Card Marketing, Österreichisches Wandergütesiegel

2004, 2005 – Marketing & Sales bei „faszinatour Adventure & Sports, Training & Event Solutions“

