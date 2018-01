Rotes Kreuz: Neujahrsempfang 2018

Rot Kreuz Präsident Dr. Peter Ambrozy konnte am 12. Jänner 2018 in Schloss Maria Loretto wieder zahlreiche Gäste beim Neujahrsempfang des Roten Kreuzes begrüßen.

LH Dr. Peter Kaiser, Landesrat Rolf Holub, Militärkommandant Brigadier Walter Gitschthaler, der, der Landesleiter der Bergrettung, Otmar Striednig, der Landesleiter der Wasserrettung Heinz Kernjak, Landesfeuerwehrkommandant LBD Rudolf Robin und der Präsident des Kärntner Zivilschutzverbandes, Rudi Schober, haben sich ebenso unter den Gästen befunden, wie zahlreiche freiwillige Funktionäre des Roten Kreuzes aus ganz Kärnten. Das Fest für die freiwilligen Funktionäre, Freunde und Partner des Roten Kreuz hat bereits Tradition und wird bereits seit zwei Jahrzehnten veranstaltet.

Aus Liebe zum Menschen

Der Neujahrsempfang wird vor allem dazu genützt, sich bei den Kärntner Rot-Kreuz-Mitarbeitern, die das ganze Jahr über freiwillig im Einsatz sind, zu bedanken. Dr. Ambrozy: „Ich bin stolz und froh, dass das Rote Kreuz Kärnten seinen Teil dazu beiträgt, den Menschen in unserem Land zu helfen! Für das Rote Kreuz liegt wieder arbeitsreiches Jahr hinter uns. Viele Menschen haben unsere Hilfe gebraucht: ob in individuellen Notfällen, in der Betreuung und Unterstützung sozial Schwacher, oder aber auch im großen Bereich der Pflege und Betreuung. „Aus Liebe zum Menschen“ wurden viele, viele Stunden von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet. Auch das Jahr 2018 wird viele neue Herausforderungen bringen. Ich freue mich bereits heute auf den Spatenstich zum Umbau der Bezirksstelle Klagenfurt. Mit diesem Umbau schließen wir die große Bauoffensive der letzten Jahre ab. Dann werden alle Bezirksstellen des Roten Kreuzes wieder auf dem modernsten Stand der sein. Auch 2018 wird uns die Arbeit nicht ausgehen! “.

Ehrung für verdiente Mitarbeiter im Roten Kreuz

Im Rahmen des Neujahrsempfanges wurde an den stellvertretenden Landesleiter des Jungendrotkreuzes, Ing. LSI Herbert Torta, die bronzene Verdienstmedaille für sein besonderes Engagement zur Verbreitung des Rotkreuz-Gedankens und der humanitären Werte des Roten Kreuzes an den Schulen in Kärnten verliehn. Durch das Jugendrotkreuz kommen Kinder und Jugendliche in den Schulen oft erstmals mit dem Roten Kreuz in Kontakt.

Weiters wurde Finanzreferent Reg.-Rat Roland Peters und Landesfreiwilligenreferent Ernst Motschilnig in den Dienstgrad des Kolonnenkommandanten befördert.

Foto: (c) AAPresseteam Austria, Walter Szalay