Bevor sich Reiny Reineke & Co. in den Winterschlaf verabschieden, öffnet die Walderlebniswelt Klopeiner See von 26. bis 29. Oktober 2017 zum letzten Mal in dieser Saison ihre Tore. Mit einem bunten Programm lädt die bunteste Familienerlebniswelt Kärntens nochmals zu Spiel & Spaß in der Natur.

Mit dem Motto „Bei uns ist immer etwas los“ verabschieden sich Walderlebniswelt-Maskottchen Reiny Reineke und seine Freunde in die Winterpause. Vor dem Winterschlaf wird aber nochmals kräftig gefeiert – ein viertägiges Saisonfinale mit buntem Programm. Außerdem erhält jeder Besucher beim Nachhausegehen ein kleines Abschiedsgeschenk – so lange der Vorrat reicht.

Tierischer Besuch in der Walderlebniswelt

Jeweils um 14 Uhr ist Reiny Reineke persönlich vor Ort und steht für lustige Erinnerungsfotos zur Verfügung. Am Sonntag, dem letzten Öffnungstag der Walderlebniswelt bringt er zudem einen Ehrengast mit: den Petzen-Bär. Die beiden haben tolle Preise im Gepäck, die dann um 15 Uhr an die Besucher verlost werden.

Bogensport

Wer sich heuer noch einmal im Bogenschießen versuchen will, hat am Sonntag die Gelegenheit dazu. Von13 bis 15 Uhr erzählt Bogenschütze Daniel Sebastian Uschounig erst Spannendes über das Bogenschießen und den Bogensport, zeigt wie ein geübter Bogenschütze schießt und wie man treffen kann, bevor sich dann natürlich auch die Teilnehmer im Umgang mit Pfeil und Bogen versuchen können.

Über die Walderlebniswelt Klopeiner See

Seit 2009 gibt es die Walderlebniswelt Klopeiner See in St. Kanzian. Auf einer Gesamtfläche von 20.000 m² Fläche finden Besucher mehr als 80 Attraktionen zum Staunen, Spielen und Erleben. Der Erlebnispark rund um Maskottchen Reiny Reineke verfügt über einen Baumwipfelpfad in einer Höhe von 25 Metern, ein Riesenhüpfkissen, einen Kletterwald, einen unterirdischen Fuchsbau und vieles mehr.

Fotocredit: Nicole Vogt