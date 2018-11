Schlüsselübergabe an der Fachgruppenspitze der Immobilienmakler

Michael Fohn übergab seine Agenden bei der Fachgruppentagung der Immobilienmakler an seinen Nachfolger Paul Perkonig. Zeitgleich ging die neue Website der Branche online.

Einmal im Leben einen Ironman machen – 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radkilometer und dann noch einen Marathon im Laufschritt herunterspulen. Von vielen ein Traum. Fachgruppenobmann Michael Fohn hat gleich mehrere solcher Rennen ins Ziel gebracht. “Iron-Fohn” wie ihn sein Stellvertreter und Laudator Oliver Barta nennt, war seit 2005 Fachgruppenobmann und “es war immer ein harmonisches Miteinander”, so Barta.

Bei der diesjährigen Fachgruppentagung der Immobilen- und Vermögenstreuhänder hat Fohn den Schlüssel an der Spitze der Fachgruppe an Paul Perkonig übergeben, der als zielstrebig und als Teamplayer bezeichnet wird. Er sagt: “Wir müssen daran arbeiten, den Stellenwert unserer Arbeit noch besser in der Öffentlichkeit zu kommunizieren.” Und so hat Perkonig gleich zu Beginn seiner Amtszeit die neue Website www.immobilienexperten .at präsentiert, die vor allem Kunden auf die Maklerbranche aufmerksam machen soll. Außerdem will der Neo-Fachgruppenobmann einen Ausbildungsschwerpunkt setzen und das Forderungspapier für Bauträger durchsetzen.

Neben den zahlreichen Veranstaltungen und Weiterbildungen, die Michael Fohn noch einmal als letzte Amtshandlung präsentierte, war die Datenschutzgrundverordnung ein schwerer Brocken, den es zu stemmen gab. Mit dem Musterverzeichnis und der Hilfe von geförderten Datenschutzexperten wurde auch diese Herausforderung gemeistert. Über weniger Beschwerden berichtete Ombudsmann Raimund Neuwirther. Ihm gehe es vor allem um Bildung und Sorgfalt in der Vermittlung und verweist auf die Hilfe der Wirtschaftskammer: “Die Kammer lässt Sie nicht im Regen stehen, Sie müssen nur die Kontakte pflegen.”

Kontakte zum Fachverband pflegt Reinhold Lexer. Dem stellvertretenden Fachverbandsobmann liegt vor allem der sich in Arbeit befindliche Marktplatz am Herzen. Dieser soll 2019 online gehen und könne nur erfolgreich sein, “wenn alle mitmachen”, sagt Lexer. Ebenfalls auf Fachverbandsebene verhandelt der ehemalige Fachverbandsobmann Thomas Malloth das Wohnrecht auf Regierungsebene. “Das Wichtigste wird sein, dass wir einen sogenannten degressiven Befristungsabschlag zustande zu bringen.” Also je länger der Mietvertrag desto geringer solle der Abschlag für die Befristung sein.

Unbefristet hingegen wurde im Anschluss mit dem neuen Fachgruppenobmann angestoßen und über die aktuellen Branchenthemen diskutiert.

Foto: © WKK/Wolfgang Jannach