Die School of Dance in St. Veit an der Glan bietet ab 11. September eine kostenlose Schnupperwoche an. Tanzinteressierte können völlig unverbindlich und kostenlos am gesamten Unterricht teilnehmen – dabei lernen sie nicht nur die Trainer kennen, sondern können auch ihren persönlichen Lieblings-Tanzstil entdecken.

Montag: Kreativer Kindertanz und Ballett bei Kelly

Dienstag: Kinderpaartanz bei Andy & Kelly

Mittwoch: Hip Hop bei Dominik

Freitag: Showdance bei Alessia

In der School of Dance in Villach findet am 20. September der „Open Day“ statt. Vom Kinder- und Jugendpaartanz bis zu Tanz Demos und Präsentationen können sich Tanzbegeisterte inspirieren lassen und sich gleich gebührenfrei für das neue Schuljahr einschreiben.

Ort: Volkshaus Völkendorf

Weitere Infos: www.schoolofdance.at

Fotocredit: School of Dance