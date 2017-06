Die Landesinnung Bau weckt die Bau-Lust bei Kärntens Volksschülern: Schülerinnen und Schüler aus den Volksschulen St. Paul im Lavanttal und Granitztal kamen in den Lehrbauhof nach Klagenfurt, um ihre ersten Bau-Erfahrungen zu machen. Dabei wurde mit Eifer und voller Konzentration gearbeitet.

Für Gespräche hatten die 28 Kinder aus den vierten Volksschulklassen im Klagenfurter Lehrbauhof keine Zeit. Sie waren viel zu sehr damit beschäftigt, ihre erste eigene Mauer hochzuziehen. Dafür wurden sie mit Kellen, Wasserwaagen und Maurerpfandln ausgestattet und bekamen eine Einschulung in das „kleine Maurer-Einmaleins“. Fleißig gingen sie an die Arbeit, fassten Mörtel aus der Mischmaschine an, brachten ihn mit der Scheibtruhe zu ihrem Mauerwerk und legten Ziegel für Ziegel auf. „Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder am Werk sind“, sagte Bernhard Ellersdorfer vom Kärntner Baumeisterverband, „und vielleicht können wir so den einen oder anderen für eine Maurerlehre begeistern.“

Mit der Hilfe von Maurerlehrlingen aus dem ersten Lehrjahr, die im Lehrbauhof ihre zwischenbetriebliche Ausbildung absolvieren, wurden den ganzen Vormittag über Rundbögen und Gewölbe gemauert, Mauern hochgezogen und Pflastersteine verlegt. Auch im nächsten Jahr will Alfons Rass, der sich als Volksschullehrer um das Einbinden von naturwissenschaftlichen Experimenten in den Unterricht bemüht, wieder mit vielen Kindern den Weg vom Lavanttal nach Klagenfurt antreten: „Man kann den Kindern gar nicht früh genug die Faszination des Handwerks vermitteln.“

Fotocredit: WKK/Fritz-Press