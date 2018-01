Schwedischer Konsulatsempfang in der BKS Bank

Herta Stockbauer ist seit elf Jahren schwedische Honorarkonsulin in Kärnten. Gestern Abend lud sie zahlreiche in Kärnten lebende Schweden zum bereits traditionellen Empfang, der auch im Zeichen des St. Knuts-Tages stand.

„Es freut mich sehr, dass wieder so viele Schweden der Einladung gefolgt sind. Wir feiern heute nicht nur den Start in das neue Jahr, sondern auch den St. Knuts-Tag, der am 13. Jänner begangen wird. An dem Tag werden in Schweden die Christbäume im Rahmen eines Familienfestes entsorgt. Eine Tradition, die auch von einigen Schweden in Kärnten gelebt wird“, so Herta Stockbauer bei ihrer Begrüßung auf Schwedisch. Managing Director Horst Tschebull von IKEA Klagenfurt verwöhnte die Gäste kulinarisch mit „heimischen“ Genüssen, wie Lachs, diversen Fischspezialitäten und der berühmten Mandeltorte. Für den musikalischen Ohrenschmaus sorgte Saxophonist Edgar Unterkirchner.

„Festlig och uppsluppen“

Sehr gut bis ausgelassen war die Stimmung beim Empfang. ”Es ist wie ein Treffen von Freunden. Man plaudert über die Heimat und genießt die Gesellschaft, ein Fixpunkt in meinem Kalender”, so die Schwedin Helena Schardl, die seit vielen Jahren in Kärnten lebt. Gesandter der schwedischen Botschaft Jonas Norling richtete ein paar Grußworte an die Gäste und bedankte sich mit den Worten: „Ich habe die Einladung sehr gerne angenommen und möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei Frau Dr. Stockbauer für ihr großartiges Engagement als Honorarkonsulin bedanken“.

Vermittler zwischen den Ländern

Bearbeitet werden im Konsulat zahlreiche Anfragen von heimischen Schweden und auch von schwedischen Touristen. „Wir unterstützen in vielen Bereichen und erledigen unter anderem Amtswege. Bei Wahlen wird ein Wahlamt eingerichtet und 2018 finden in Schweden wieder Wahlen statt. Gegebenenfalls sind verunfallte Touristen zu betreuen. Darüber hinaus sehen wir uns als Drehscheibe für die Vermittlung schwedischer Tradition und Kultur“, so Stockbauer, die bereits mit dem „Order of the Polar Star“ ausgezeichnet wurde, der höchsten Auszeichnung, die Nicht-Schweden verliehen bekommen können.

Zu den zahlreichen Gästen zählten unter anderem: Gesandter der schwedischen Botschaft Jonas Norling, Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz, Konstanze Röhrs als ungarische Honorarkonsulin, Otmar Petschnig als französischer Honorarkonsul, das Ehepaar Sandhofer von der Gesa Transporttechnik GesmbH und die Schweden Magnus Wallin, Helena Schardl, Börje Lennart und noch viele mehr.

Über das Königreich Schweden

Schweden ist mit einer Fläche von 449.964 km² in 21 Provinzen unterteilt. Im Jänner 2017 wurde erstmals die 10-Mio-Grenze an Einwohnern überschritten. Schweden ist eine parlamentarisch-demokratische Monarchie. Staatsoberhaupt ist seit 1973 König Carl XVI. Gustaf. Das Einkammer-Parlament, der Reichstag (schwed. Riksdag) hat 349 Abgeordnete und wird alle vier Jahre neu gewählt.

Foto: (c) Elke Schwarzinger