Weltstars und berühmte Orchester geben sich diesen Sommer in Slowenien ein Stelldichein. Open-Air-Events am Fluss oder vor malerische Stadtkulisse wechseln sich ab mit Kammermusik in prunkvollen Konzertsälen. Von Klassik über Pop bis hin zu Ethno und Jazz wird alles geboten, was gute Stimmung macht.

27. Juni bis 31. August 2017: Ljubljana Festival

28. Juni bis 2. Juli 2017: Ljubljana Jazz-Festival

Frühjahr bis Herbst 2017: Open Kitchen – Festival der Gaumenfreuden in Ljubljana

29. Juni bis 2. Juli 2017: Ana Desetnica Straßentheaterfestival in Ljubljana

23. Juni bis 1. Juli 2017: Festival Lent in Maribor

7. bis 15. Juli 2017: Art Stays in Ptuj

21. bis 29. Juli: Musikfestival Arsana in Ptuj

20. bis 26. August: Poesie- und Weinfestival in Ptuj

16. August bis 7. September: Tartini Festival in Piran/Portorož

Fotocredit: Narodni dom archive