Lust auf Gänsebraten, aber keine Zeit oder Idee für die Zubereitung? Die Spitzenköchinnen Sissy und Stefanie Sonnleitner bringen via Postweg eine köstliche Gans auf die privaten Festtagstische.

Die traditionelle Ganslzeit steht vor der Tür, gefolgt von Weihnachtsfeiern und den Weihnachtsfeiertagen. Als leckeres Festtagsessen bietet sich in dieser Zeit ein Gänsebraten ganz besonders an. Problem bei den Hobbyköchen sind aber meist der Zeitfaktor und fehlendes Know-how betreffend die Zubereitung. Die Spitzenköchinnen aus dem Kärntner Gailtal, Sissy und Stefanie Sonnleitner, bringen mit ihrer Idee zur „Gans to go“ den leckeren Gänsebraten nun auf die privaten Esstische. Die Gans kommt nicht per Lu‑fpost, aber mit dem Paket. Vakuumiert und sicher verpackt im Karton erreicht sie, inklusive Beilagen (Knödel, Rotkraut etc.), rechtzeitig vor dem Festessen das Haus – gebraten und ausgelöst. In nur 30 Minuten steht die Gans dann knusprig am Tisch. Die Bestellung ist portionsweise möglich und kostet pro Portion 28 Euro. Wichtig ist, dass die Besteller mindestens eine Woche vor ihrem Wunschtermin reservieren! Bestellungen für Dezember werden bis 1. Dezember 2017 entgegengenommen. Der letzte Liefertermin ist der 22. Dezember 2017.

Das perfekte Weihnachtsmenü selber kochen Wer es vorzieht sein Weihnachtsessen doch lieber selber zuzubereiten, der hat am 18. November 2017 die Möglichkeit den Küchenprofis Sissy und Stefanie Sonnleitner über die Schulter zu blicken. Beim Kochseminar „Das perfekte Weihnachtsmenü“ lernen und profitieren die Teilnehmer von der Logistik der Profis. Denn: Gerade zu Weihnachten ist Organisation die halbe Festfreude. Das Tagesseminar mit Übernachtung kostet 308 Euro.

Fotocredit: Ferdinand Neumüller