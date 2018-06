Staatspreis Unternehmensqualität 2018 für FunderMax

Am Donnerstagabend wurde bereits zum 22. Mal der Staatspreis Unternehmensqualität verliehen. FunderMax erhielt als Gewinner die nationale Auszeichnung für ganzheitliche Spitzenleistungen im Studio 44 in Wien.

Kategoriepreise gingen an Etiketten CARINI, Job-TransFair, ÖBB-Infrastruktur – Geschäftsbereich Projekte Neu-/Ausbau und Südtiroler Bauernbund (SBB) Weiterbildungsgenossenschaft. Sonderpreise der Jury nahmen die Univ. Augenklinik und Univ. Klinik für Orthopädie und Traumatologie am LKH-Univ. Klinikum Graz sowie die voestalpine Stahlstiftung entgegen. Der durch Bundesministerin Margarete Schramböck vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und Quality Austria verliehene Staatspreis ist die Auszeichnung für Business Excellence.

Der Staatspreis-Gewinner

Das Rennen um den Staatspreis Unternehmensqualität 2018 ist geschlagen. Im Rahmen des diesjährigen Wettbewerbs konnte sich FunderMax mit Hauptsitz in Kärnten die begehrte Trophäe sichern. Das Holzwerkstoff produzierende Unternehmen siegte in der Kategorie „Großunternehmen“ und ist Teil der Constantia Industriegruppe. Der Excellence-Gedanke sei seit vielen Jahren fest bei allen Führungskräften verankert und werde in der täglichen Praxis vorgelebt. FunderMax fungiere innerhalb des Konzerns als Role Model, so die Jurybegründung. Herausragende Unternehmen und ihre begeisterten Mitarbeiter standen im Mittelpunkt der Preisverleihung, die im Anschluss an die qualityaustria Winners’ Conference mit inspirierenden Fachimpulsen stattfand.

Die Kategoriesieger und Sonderpreise

Auszeichnungen wurden in den fünf Kategorien vergeben, in denen alle Unternehmen – unabhängig von Branche und Unternehmensgröße – für den Staatspreis Unternehmensqualität 2018 einreichen konnten. Preisträger in der Kategorie „Mittlere Unternehmen“ ist Etiketten CARINI aus Vorarlberg. Der Lustenauer Etikettenhersteller fokussiere sich auf den Kundennutzen, entwickle sich konsequent weiter und verfolge eine hohe Mitarbeiterorientierung. In der Kategorie „Kleine Unternehmen“ ging die SBB-Weiterbildungsgenossenschaft als Sieger hervor, die durch kontinuierliche Verbesserungen, strategische Zielsetzungen und eine hohe Innovationsrate bei der Jury punktete. Das Wiener gemeinnützige Unternehmen Job-TransFair, das am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen zu einer neuen Beschäftigung verhilft, wurde in der Kategorie „Non-Profit Organisationen“ ausgezeichnet. Laut Jury habe Job-TransFair eine ausgeprägte soziale Unternehmenskultur, die sich als Stärke in allen Hierarchieebenen widerspiegle. In der Kategorie „Organisationen, die vorwiegend im öffentlichen Eigentum stehen“ setzte sich der Geschäftsbereich Projekte Neu-/Ausbau der ÖBB-Infrastruktur durch. Ein reflektiertes Führungsverständnis auf Basis von Freiraum, Verantwortung und Vertrauen ermögliche exzellente Projektarbeit, so die Jurybegründung.

Darüber hinaus wurden drei Sonderpreise für hervorragende Leistungen in einzelnen Beurteilungsaspekten vergeben. Die voestalpine Stahlstiftung erhielt einen Sonderpreis für ihre wertvollen Beiträge zu gelebter Nachhaltigkeit. Einen Sonderpreis für durchgängig partizipative Führung holte sich die Univ. Augenklinik am LKH-Univ. Klinikum Graz. Einen weiteren Sonderpreis gab es für die Univ. Klinik für Orthopädie und Traumatologie am LKH-Univ. Klinikum Graz für die erfolgreiche Zusammenführung zweier Kliniken.

Die Sieger im Überblick

Gewinner Staatspreis Unternehmensqualität 2018: FunderMax

Kategoriesieger „Großunternehmen“: FunderMax

Kategoriesieger „Mittlere Unternehmen“: Etiketten CARINI

Kategoriesieger „Kleine Unternehmen“: SBB-Weiterbildungsgenossenschaft

Kategoriesieger „Non-Profit Organisationen“: Job-TransFair

Kategoriesieger „Organisationen, die vorwiegend im öffentlichen Eigentum stehen“: ÖBB-Infrastruktur, Geschäftsbereich Projekte Neu-/Ausbau

Sonderpreise der Jury: voestalpine Stahlstiftung, Univ. Augenklinik am LKH-Univ. Klinikum Graz und Univ. Klinik für Orthopädie und Traumatologie am LKH-Univ. Klinikum Graz

„Die Verleihung des Staatspreis Unternehmensqualität ist das jährliche Highlight der Excellence-Initiativen in Österreich. Wir konnten heuer die bisher höchste Teilnehmerzahl verzeichnen und haben so viele Assessoren wie noch nie eingesetzt. Das zeigt das ungebrochene Interesse der Unternehmen an der eigenen Weiterentwicklung und der Steigerung des Qualitätsniveaus“, so Konrad Scheiber, CEO von Quality Austria. Die Menschen sind nach Franz Peter Walder, Member of the Board der Quality Austria, in den Fokus zu rücken: „Die Preisverleihung ist für die ausgezeichneten, exzellenten Unternehmen ein Anlass, um ihren Erfolg gemeinsam zu feiern. Hinter dem erreichten Ergebnis stehen motivierte Mitarbeiter, mit denen die Organisationen Höchstleistungen erzielen und somit die Position im Wettbewerbsumfeld stärken können.“

Die Ermittlung der Preisträger

Alle Unternehmen, unabhängig von Branche und Unternehmensgröße, konnten in fünf Kategorien am Wettbewerb teilnehmen. Grundlage für den Staatspreis Unternehmensqualität ist die Bewertung der teilnehmenden Unternehmen anhand des EFQM Excellence Modells. Eine unabhängige Jury aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung ermittelte aus allen Einreichungen die Finalisten jeder Kategorie. Aus der Reihe der Kategoriesieger wurde in diesem Jahr FunderMax als beste Organisation gewählt und für ganzheitliche Spitzenleistungen als Gewinner mit dem Staatspreis Unternehmensqualität 2018 ausgezeichnet.

Informationen: www.staatspreis.com

Veranstaltungshinweis: Das EFQM Forum findet am 18. und 19. Oktober 2018 in Wien statt. Internationale Speaker widmen sich am ersten Tag in der Wiener Hofburg den Themen Unternehmensführung und Employer Branding. Darüber hinaus wird der EFQM Global Excellence Award verliehen, für den sich exzellente Unternehmen bewerben konnten. Exklusive, interaktive Workshops bilden am zweiten Tag den Abschluss des EFQM Forums. Informationen: www.efqmforum.org

Fotos: ©Anna Rauchenberger

Quality Austria

Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH ist der führende Ansprechpartner für System- und Produktzertifizierungen, Begutachtungen und Validierungen, Assessments, Trainings und Personenzertifizierungen sowie das Austria Gütezeichen. Grundlage sind weltweit gültige Akkreditierungen beim Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und internationale Zulassungen. Darüber hinaus vergibt das Unternehmen seit 1996 gemeinsam mit dem BMDW den Staatspreis Unternehmensqualität. Der Leistungskern der Quality Austria liegt in ihrer Kompetenz als nationaler Marktführer für das Integrierte Managementsystem zur Sicherung und Steigerung der Unternehmensqualität. Damit ist die Quality Austria ein wesentlicher Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich und für „Erfolg mit Qualität“. Sie kooperiert weltweit mit rund 50 Mitgliederorganisationen und ist nationaler Repräsentant von IQNet (The International Certification Network), EOQ (European Organisation for Quality) und EFQM (European Foundation for Quality Management). Über 12.000 Kunden in knapp 50 Ländern – davon circa 2.000 in Österreich – profitieren von der langjährigen Expertise des international tätigen Unternehmens. www.qualityaustria.com