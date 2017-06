Lebensqualität hui – Karrierequalität pfui. So sehen viele die Situation in Kärnten. Dass neue Konzepte für ein erfolgreiches Nebeneinander von Beruf, Unternehmertum und Lebensqualität benötigt werden zeigt eine neue, regionale Veranstaltung: Der erste Kärntner QiGong und Shiatsu Kongress in Klagenfurt.

Zwei innovative Tools erfüllen die Wünsche und Werte des modernen Menschen im 21. Jahrhundert. Im Sinne der berühmten Gegensätze, die sich gerne anziehen handelt es sich bei diesen modernen Tools um traditionelle, Jahrtausende alte Methoden: QiGong & Shiatsu.

Erfahrene Trainer und Praktiker üben diese Methoden in ganz Kärnten auf hohem Niveau gewerblich aus. Dominik Hernuss leitet den ersten Kärntner QiGong und Shiatsu Kongress in Klagenfurt. „Bei Workshops, Fachvorträgen und Diskussionsrunden werden die Kongressteilnehmer alles Nötige lernen, um mit vielen Problemen besser umgehen zu können. Außerdem gibt es in Kärnten genug versierte Spezialisten, die Ihnen hilfreich zur Seite stehen werden“, erzählt Hernuss. Für Kärntner Arbeitgeber soll es die Möglichkeit geben, Know how für gesündere, zufriedenere und somit leistungsfreudigere Mitarbeiter in den Betrieb zu holen – mit einem exklusiven Führungskräfte-Workshop.

Wann? 17. und 18. Juni

Informationen und Anmeldung unter: https://www.kongresskärnten.at/