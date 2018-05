Starker Jobmotor für Kärnten

HIRSCH Servo Gruppe schafft zusätzliche Jobs am Standort Glanegg – Möglichkeit neuer Herausforderungen für Berufseinsteiger und Berufserfahrene.

Mit Ideen expandieren – der Leitspruch der HIRSCH Servo Gruppe wird nicht nur aktiv gelebt, er spiegelt auch die intensive Auseinandersetzung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Unternehmensgruppe wider. Über 45 Jahre Erfahrung, Profession

und Fortschritt machten aus einem kleinen Kärntner Unternehmen einen Global Pla-

yer in der Porozell-Industrie.

Sukzessive hat sich HIRSCH zu einer innovativen und stetig expandierenden Unternehmensgruppe entwickelt, die einerseits Verpackungslö sungen und Dämmstoffe aus Porozell herstellt, andererseits Verarbeitungsmaschinen und Anlagen für die Herstellung unterschiedlichster PorozellProdukte fertigt. Mit dem Einstieg der ebenso international tätigen Herz Gruppe als Kernaktionär ist im Jahr 2014 die Voraussetzung für eine sichere und erfolgreiche Zukunft der HIRSCH Servo Gruppe geschaffen worden. Die österreichische Herz Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten der Gebäudetechnik sowie von Biomassekesseln und Wärmepumpen.

Mehr als 1.000 Mitarbeiter

An derzeit 21 Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland und Osteuropa vereinigt die HIRSCH Servo Gruppe rund 1.200 Mitarbeiter, davon über 230 am Standort Glanegg. „Als einer der Leistungsführer in unserer Branche steht unser Name nicht nur für höchste Produktqualität, sondern auch für kompetente Beratung und perfekten Service. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Botschafter dieser Philosophie und damit wesentliche Schlüsselfaktoren unseres Erfolgs“, begründet Harald Kogler, seit 2013 Vorstand der HIRSCH Servo Gruppe, die positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre.

Ihre Benefits bei HIRSCH

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten neben einem ausgezeichneten Arbeitplatz, einem professionellen Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team auch zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmög lichkeiten. Eine wertschätzende Unternehmenskultur sowie eine Reihe an freiwilligen Sozialleistungen fördern die Arbeitsbedingungen in der HIRSCH Servo Gruppe. Durch flexible Arbeitszeitmodelle wird die Work-Life-Balance nachhaltig ausgewogen gestaltet und die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie aktiv ermöglicht.

Ihre Chancen bei HIRSCH

So vielfältig wie das Unternehmen sind auch die Möglichkeiten. Die HIRSCH Servo Gruppe ist ständig auf der Suche nach engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Berufserfahrene können ihre erworbenen Kompetenzen in den vielfältigen Unternehmensbereichen einbringen und weiter ausbauen. Hochschulabsolventen haben die Möglichkeit, direkt ins Berufsleben zu starten und sich rasch weiterzuentwickeln. Lehrlinge

bekommen die Chance, sich zukünftig spannenden Herausforderungen zu stellen.

Unser Versprechen

Verantwortung, Ehrlichkeit und Integrität stehen bei allen Handlungen der HIRSCH Servo Gruppe im Mittelpunkt – im Mitbewerb mit anderen Unternehmen, im Umgang mit Firmeneinrichtungen, der Umwelt sowie der Sicherheit und Gesundheit der Mitmen-

schen. So bekräftigt Harald Kogler: „Es ist uns wichtig, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv an der Entwicklung des Unternehmens beteiligen können. Das ermöglichen wir unter anderem durch flache Hierarchien und unser internes Vorschlagswesen.“ Denn auch in Zukunft möchte die HIRSCH Servo Gruppe als attraktiver

Arbeitgeber gesehen werden, der von Kärnten aus den Weltmarkt beliefert.

Foto: © tinefoto