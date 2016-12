Starkes Geschäftsjahr für Infineon

Die Infineon Technologies Austria-Gruppe kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurückblicken: Wachstum auf allen Ebenen. Wir stellen die markantesten Top-Ergebnisse der Österreich-Tochter des Großkonzerns vor:

Umsatzplus

Den deutlichsten Auftrieb erzielten die Umsatzzahlen, die mit €1.839,5 Millionen einen neuen Höchstwert erreichten. Verglichen zum Vorjahr gab es damit ein Plus von 29 Prozent. Reason why: Die starke Marktentwicklung im internationalen Produktgeschäft mit Energiesparchips.

Die Übernahme des US-Halbleiterherstellers International Rectifier durch den Infineon-Konzern hatte außerdem große Auswirkungen auf Infineon Austria: Der Österreich-Tochter wurde die globale Verantwortung für fünf Produktlinien des früheren Mitbewerbers übertragen. Infineon Austria fungiert nun als Headquarter für die globalen Marktaktivitäten von insgesamt elf Produktlinien.

„Der Konzern hat diese Leistung jetzt mit zusätzlicher Geschäftsverantwortung in diesem Segment honoriert. Mit diesem Vertrauen gestärkt, werden wir aus Österreich heraus noch deutlicher mit innovativen und wettbewerbsfähigen Lösungen für energieeffiziente Technologien am Weltmarkt überzeugen“, so Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG.

Boost für Forschung und Entwicklung

Erstmals wurden mehr als 400 Millionen Euro für Forschung, Entwicklung und Innovation aufgewendet. Prozentual ausgedrückt, sprechen wir von einer Steigerung von über 13 Prozent. Dieses Ergebnis macht Infineon zu den forschungsstärksten Industrieunternehmen Österreichs.

„Dieser hohe Forschungsaufwand ist eine Investition in die zukünftige Innovationskraft und Marktstärke von Infineon sowie in die Kompetenzen am Standort in Österreich“, betont Sabine Herlitschka. „Geschwindigkeit und Flexibilität für den ‚right-fit‘ sind entscheidende Faktoren, um unsere Kunden in ihren Märkten noch erfolgreicher zu machen. Das erreichen wir durch eine noch engere Verschränkung von Entwicklung und Fertigung im Rahmen unserer Industrie-4.0-Aktivitäten am Standort Villach“.

Personalstand erreicht Höchstwert

Zum Bilanzstichtag beschäftigte Infineon Austria an den Standorten Villach, Klagenfurt, Graz, Linz und Wien insgesamt 3.625 Personen – um 132 Beschäftigte mehr als im Jahr 2015.

Über Infineon Austria

Die Infineon Technologies Austria AG ist ein Konzernunternehmen der Infineon Technologies AG, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiterlösungen. Mikroelektronik von Infineon senkt den Energieverbrauch von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Industrieanlagen

