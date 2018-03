Starnacht am Wörthersee 2018

Die Starnacht Besetzungs-Liste 2018 ist eröffnet: „VolksRock’n’Roller“ ANDREAS GABALIER, Schlagerstar NIK P. und SASHA werden am 20. und 21. Juli die Arena der „Starnacht am Wörthersee“ in der Klagenfurter Ostbucht zum Kochen bringen.

Österreichs großes Musik-Spektakel, die „Starnacht am Wörthersee“, macht jetzt schon Gusto auf einen sonnigen Sommer in Kärnten. Sehr heiß wird es garantiert in der Starnacht-Arena zugehen, denn die ersten Superstars haben bereits ihre Stage-Pässe in der Tasche.

Der King des ” VolksRock’n’Roll”, ANDREAS GABALIER, kehrt auf die Starnacht-Bühne zurück. Der Steirer ist längst im Olymp des Musikbusiness angekommen, hat aber immer noch Lust höher zu steigen. Nach ausverkauften Stadion Konzerten und einer einzigartigen MTV-Unplugged Tour 2017, ist Andreas Gabalier dieses Jahr wieder bei der Starnacht am Wörthersee dabei. Mit im Gepäck Titel von seinem neuen Album, man darf gespannt sein, denn wer Andreas Gabalier kennt weiß, dass der VolksRock’n’Roller immer wieder gerne für Überraschungen sorgt.

SASHA ist zurück und singt in seiner Muttersprache. Und wie. Eine große englischsprachige Pop-Karriere hat er hinter sich gelassen, nun gehen die Tore in eine ganz neue Musikwelt auf. Der smarte Musiker, Sänger und Performer bringt im April sein neues Album „Schlüsselkind“ auf den Markt. Einmal mehr unterstreicht der Deutsche, dass er zu den vielseitigsten Solokünstlern des Landes gehört. Schon der Vorbote des Albums, „Du fängst mich ein“, hat für großes Aufsehen in SASHAS Fangemeinde gesorgt. Die Power-Ballade ist eine Liebeserklärung an eine starke Frau: „Der Song ist sehr autobiographisch. Ich habe ihn für meine Julia geschrieben, und ich beschreibe darin eine Liebe, die nicht selbstverständlich ist, die aber unbedingt besungen werden will“, so SASHA. Bei der „Starnacht am Wörthersee“ hat der mit Bambi, Goldenen Kamera und Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Sänger natürlich sein neues Werk mit im Gepäck.

Ein weiterer Stern ist für die „Starnacht am Wörthersee 2018“ ebenso schon aufgegangen: NIK P. Der am Boden gebliebene Schlager-Superstar, der sich viel lieber schlicht als Musiker bezeichnet, bereitet sich gerade auf seine „Ohne Wenn Und Aber“-Tour vor. Im März und April füllt der gebürtige Kärntner die ganz großen Event-Hallen Österreichs. Im Juli wird der „Stern, der deinen Namen trägt“ den Himmel über der Starnacht-Arena zum Leuchten bringen.

Ein Leuchten in den Augen ist auch schon bei BARBARA SCHÖNEBERGER und ALFONS HAIDER auszumachen. Die beiden Moderatoren werden heuer wieder in bewährter Manier durch das Starnacht-Wochenende in Kärnten führen. „Der Wörthersee ist für mich Zuhause. Familie, Freunde und natürlich viel Spaß“, schwärmt Haider.

Die Starnacht am Wörthersee wird am 21. Juli live in ORF 2 und im MDR ausgestrahlt.

Infos unter www.starnacht.tv

Tickets: www.oeticket.com oder Telefon-Hotline: 0900/949 6096 (€ 1,09/min inkl. MwSt)

Foto: © Adlmann Promotion