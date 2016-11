Stockerlplatz für Periodenergebnis der BKS Bank

Das bisherigen Geschäftsjahr der BKS läuft wie auf Schienen: In den ersten neun Monaten wurde ein Periodenüberschuss von 36,9 Millionen Euro erzielt. Die Bilanzsumme stieg auf 7,3 Milliarden Euro und auch das Kreditvolumen steigt.

Auch in den ersten drei Quartalen 2016 zeigt die Wachstumskurve steil nach oben bei der börsennotierten BKS Bank: Die Bilanzsumme konnte auf um 2,7% gesteigert werden, und beträgt jetzt 7,3 Milliarden Euro. Im selben Ausmaß wuchs das an Kunden vergebene Kreditvolumen auf 5,3 Milliarden Euro. „Wir merken, dass die Konjunktur langsam aber doch in Fahrt kommt. Das motiviert Unternehmer, wieder mehr zu investieren“, so BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer.

Neukunden in Österreich und Slowenien

Auch die Marktstellung wurde in Kundensegmenten gestärkt. „Wir haben unser Angebot für kommunale Kunden ausgebaut und konnten zahlreiche Neukunden vor allem in Österreich und Slowenien gewinnen“, so Stockbauer. Noch ein Plus gibt es zu verzeichnen: Die Primäreinlagen sind um 2,5%, also auf 5,2 Milliarden Euro gestiegen. „Sparen ist für unsere Kunden nach wie vor wichtig, auch wenn die Niedrigzinssituation hier kaum Anreize für das Sparbuch bietet. Daher sehen wir eine Verschiebung hin zu Sichteinlagen“, sagt die Vorstandsvorsitzende.

Drittbestes Periodenergebnis

„Der Periodenüberschuss von 36,9 Mio. EUR ist der drittbeste, den wir in der Unternehmensgeschichte erzielen konnten.“ Reason why: Die in den letzten Jahren umgesetzten Prozessverbesserungen. Ein wichtiger Schritt dahingehend wurde erst vor Kurzem in Kroatien gesetzt, denn die kroatische BKS Bank d.d. wurde in die österreichische Muttergesellschaft BKS Bank AG fusioniert und in eine EU-Zweigstelle umgewandelt.

