Talenteakademie sucht Lehrling des Jahres

Bei der Talenteakademie Kärnten werden die erfolgreichsten Lehrlinge gewählt. Die Auswahl der jungen Talente macht deutlich, dass sich die Lehre in den letzten Jahren vom „Ausbildungsprügelknaben“ zum Bildungsweg #1 gemausert hat.

Kärnten wird zum Musterland der systematischen Förderung von talentierten Jugendlichen im Rahmen der dualen Ausbildung. Die Wirtschaftskammer Kärnten nimmt mit der Talenteakademie die entscheidende Rolle in diesem Fördersystem ein. Vorbild für die Talenteakademie ist der Österreichische Schiverband. Talenteakademie-Präsident Franz Pacher: „Die Leistungen unserer Lehrlinge sollen größte öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung genießen. Die Bemühungen der Talenteakademie und die erbrachten Spitzenqualifikationen der Jugendlichen werden ein Image vermitteln, das mit populären Spitzensportarten und deren Protagonisten vergleichbar ist.“

Jugendliche, Lehrbetriebe und Eltern, die sich an diesem System beteiligen, erfahren durch die Talenteakademie breite Unterstützung bei ihren Bemühungen um Spitzenleistungen im Bereich der Lehre.

Was steckt dahinter?

Die Jugendlichen werden im dualen System mit Fachtrainings, Persönlichkeitstrainings, Ausrüstung, Material sowie organisatorischen Dienstleistungen unterstützt und gefördert.

Die Talenteakademie bietet ein Jahresprogramm zur zielgerichteten Förderung von talentierten Lehrlingen, die dem „Team Kärnten“ angehören. Mit den Jugendlichen, Eltern und Betrieben werden Leistungsvereinbarungen abgeschlossen. Unternehmen und Fachgruppen können Jugendliche für das Programm der Talenteakademie nominieren. Einstiegskriterium sind die im Rahmen von Lehrlingswettbewerben erbrachten Leistungen. Experten wählen die talentiertesten Jugendlichen anhand der Ergebnisse in den Bewerben aus.

Regionale, nationale und internationale Erfolge

Duales Lernen bedeutet „Lernen in der Praxis (Ausbildungsbetrieb) und der Schule“. Da wird in Österreich höchste Qualität geboten. Das haben wir gerade wieder in Göteborg/Schweden erlebt, wo bei den Euroskills aus 28 Nationen Österreich den Europameistertitel (4 Goldene, 4 Silberne und 3 Bronzemedaillen + „Best of All“ ) – wie auch schon 2014 – erkämpft hat. Unser Kärntner Teilnehmer, Sandro Zupan von der Firma Kostwein in Klagenfurt, war 2014 erster „Lehrling des Jahres“. Seit 1961 hat Kärnten außerdem neun Medaillien bei den World Skills errungen. Die Bilanz umfasst viermal Gold, zweimal Silber und drei Bronzemedaillen.

Jugendgerechte Ausbildung

Jugendliche haben heutzutage in der Lehre die Möglichkeit, sich selbst besser kennenzulernen, ihre Fähigkeiten, Vorlieben und Stärken herauszufinden. Das funktioniert aber nur, wenn sie etwas „tun“ können. Der praktische Ansatz macht Spaß und schafft Erfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse über Schulnoten sind nur bedingt etwas Erstrebenswertes. Das konkrete Anpacken, Schaffen und Leisten sind ein wesentlicher Ansporn für junge Menschen, die sich für eine Lehre interessieren.

Voting für die Talenteakademie: 15. Dezember bis 15. Jänner 2017

32 Lehrlinge haben es in die engere Auswahl geschafft. Voraussetzung dafür waren Top-Ergebnisse bei Lehrlingswettbewerben im Jahr 2016.

Abgestimmt wird online über www.facebook.com/talenteakademie und www.talenteakademie.at/voting. Wer es beim Online-Voting unter die Top 5 schafft, wird von einer Fachjury bewertet und hat die Chance am 1. Februar im Rahmen einer feierlichen Gala im Casineum Velden zum Lehrling des Jahres gekürt zu werden.