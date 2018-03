‘Kärntner Tonzkurs’ in der Andy&Kelly School of Dance

Nur DISCOFOX mit ein wenig Walzer und Polka … also alles was man am Anfang

braucht. In nur 6 Abenden garantiert zum Erfolg!

EXKLUSIV in der School of Dance

Kostenlose Choreografie-Videos zum Wiederholen und Vertiefen für zu Hause,

kostenlose Begrüßungscocktails an jedem Kursabend uvm.

Kurs-Starts: Dienstag 17.4. oder Samstag, 21.4. jeweils um 19:00h

(das Springen zwischen Samstag- und Dienstag-Termin ist möglich)

SCHOOL OF DANCE in St. Veit/Glan am Hauptplatz 31, 9300

ab €89/Person (10% Ermäßigung mit Kelag-Joker)

Jetzt buchen unter 0676 9054 007 oder www.schoolofdance.at

Anfängerkurs für Paare in der Andy&Kelly School of Dance

Hier lernt man tanzen wie die DANCINGSTARS und macht beim nächsten Ball

garantiert eine gute Figur.

Kurs-Start: Samstag, 21.4. um 18:00h (6 Termine zu je 60 Minuten)

SCHOOL OF DANCE in St. Veit/Glan am Hauptplatz 31, 9300

ab €89/Person (10% Ermäßigung mit Kelag-Joker)

Jetzt buchen unter 0676 9054 007 oder www.schoolofdance.at (inklusive weitere

Kursstufen)

Kontakt:

Andy & Kelly – ‘School of Dance’

Hauptplatz 31, 9300 St. Veit/Glan

0676 90 54 007

office@schoolofdance.at

Foto: © Kelag, Daniel Waschnig