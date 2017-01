Ab Februar 2017 bietet SuperActive.at den ersten Mama-Baby-Tanzkurs Kärntens an. In Klagenfurt und Moosburg folgen frischgebackene Mütter dem „Mawiba“-Tanzkonzept und bringen sich nach der Geburt wieder in Top-Form. Nicht verpassen: Schnupperstunde am 16. Februar.

Mama wird fit und das Baby enspannt: MAWIBA Tanzkurse sind keine schweißtreibenden Mama-Baby-Fitnesseinheiten, sondern Ziel ist es, den Körper nach der Geburt sanft wieder fit zu bekommen und den Beckenboden zu stärken.

Die Mütter tanzen zu beckenbodenstärkenden Choreografien, verbessern ihre Haltung und Fitness, während sich die Babys in einem Tragetuch oder einer Tragehilfe an sie schmiegen. Das Fitness-Konzept wurde zusammen mit einem erfahrenen Expertenteam entwickelt und lässt auch den Spaß nicht zu kurz kommen. Keine Zeit für Langeweile: In jeder MAWIBA-Stunde wird eine neue Choreografie einstudiert.

Austausch unter Mamas

Das Angebot SuperActive.at steht unter dem Motto „meet – dance – relax“, was soviel heißt wie: Mamas kennenlernen und sich austauschen, beim Tanzen auspowern und die Zeit nutzen um sich eine Auszeit vom Mama-Baby-Alltag zu gönnen.

Durchatmen, loslassen und Kräfte sammeln – Entspannung für Mama und Baby ist garantiert.

Mehr Informationen und Anmeldung zur Schnupperstunde oder den Kursen unter www.superactive.at oder www.mawiba.net oder per E-mail an office@superactive.at

Fotorechte: Mawiba